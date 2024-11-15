Voestalpine’in net kârı ve satış geliri 2024-2025 mali yılının ilk yarısında düştü

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 2024-2025 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirketin net kârı bir önceki mali yılın ilk yarısında kaydedilen 321 milyon €’ya kıyasla 183 milyon € seviyesine indi. Satış geliri yıllık %5,5 düşerek 8 milyar € olurken AVFÖK’ü de yıllık %20,5 düşüşle 178 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre 2024-2025 mali yılının başında inşaat, makine mühendisliği ve tüketim malları sektörlerinde kaydedilen zayıf performans, demir yolu altyapısı, havacılık, depo ve raf çözümleri ile geleneksel enerji sektörlerinden gelen canlı taleple kısmen telafi edildi. Otomotiv sektörü de istikrarlı ve iyi bir performans sergiledi.

Voestalpine 2024-2025 mali yılında AVFÖK’ünün 1,4 milyar € seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.