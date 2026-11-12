Voestalpine'in net kârı 2026-27 mali yılının ilk yarısında arttı, yıllık AVFÖK tahmini azaltıldı

Avusturyalı çelik üreticisi voestalpine AG, 2026 yılının Nisan-Eylül dönemini kapsayan 2026-27 mali yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri yıllık %0,8 artışla 7,7 milyar € seviyesine yükselirken, net kârı yıllık %46,1 artışla 290 milyon € oldu. Öte yandan voestalpine'in AVFÖK'ü önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 722 milyon € seviyesine kıyasla yıllık %17,1 artışla 846 milyon €'ya yükselirken, faaliyet kârı yıllık %36 artışla 470 milyon € seviyesinde yer aldı.

Şirket, kârlılığının maliyet azaltma ve verimlilik artırma programlarının yanı sıra özellikle voestalpine BÖHLER Profil'in satışıyla bağlantılı olarak High Performance Metals Division biriminde kaydedilen yaklaşık 100 milyon € tutarındaki net olumlu tek seferlik etkilerden destek aldığını belirtti.

Greentec steel projelerinin 2027 yılında planlandığı gibi devreye alınması bekleniyor

Karbonsuzlaştırma yatırımlarına ilişkin olarak voestalpine, greentec steel programı kapsamında Linz ve Donawitz üretim tesislerinde kurulmakta olan elektrik ark ocaklarının planlanan takvime ve bütçeye uygun şekilde ilerlediğini ve 2027 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı.

Şirket, her iki elektrik ark ocağının ana ekipmanlarının teslim edildiğini, montaj ve kurulum çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Sonraki aşamada konveyör sistemleri, hidrolik ekipmanlar, elektrik tesisatları, soğutma devreleri ve otomasyon sistemlerinin test edilmesi de dahil olmak üzere belirli alanlarda soğuk devreye alma çalışmalarına başlanacak.

2026-27 mali yılına ilişkin AVFÖK tahmini aşağı yönlü revize edildi

Voestalpine, 2026-27 mali yılının tamamına ilişkin AVFÖK tahminini önceki 1,6-1,85 milyar € aralığından 1,6-1,7 milyar € aralığına düşürdü.

Şirkete göre söz konusu aşağı yönlü revizyon, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların uzaması nedeniyle artan enerji ve lojistik maliyetleri, enerji projelerindeki ertelemeler, lojistik zorluklar ve ABD'nin uyguladığı ilave geçici gümrük vergilerinden kaynaklanıyor. Bu gelişmelerin mali yılın ikinci yarısında şirketin kârlılığı üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.