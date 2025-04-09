Primetals, Mitsubishi, Voestalpine ve Rio Tinto Avusturya'da yeni bir tesis kuracak

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Japonya merkezli Mitsubishi Steel Corporation, Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG ve Avustralyalı madenci Rio Tinto ile Voestalpine’ın Avusturya’daki Linz tesisinde HYFOR ve Smelter teknolojilerinin kullanıldığı yeni bir sıcak briketlenmiş demir, sıcak metal ve pik demir tesisi kurmak için ortaklık yaptığını açıkladı. Karbonsuz üretim yapacak tesisin 2027 yılının ortasında devreye alınması bekleniyor.

Saatlik 3 mt sıcak metal üretim kapasitesine sahip olacağı tahmin edilen tesis, Primetals’in herhangi bir aglomerasyon adımı gerektirmeyen ilk doğrudan indirgeme teknolojisi olan HYFOR’u ve yenilenebilir enerji kullanarak doğrudan indirgenmiş demirin eritilmesinde ve son indirgeme aşamasında kullanılan fırın teknolojisi olan Smelter’ı kullanacak. HYFOR teknolojisi için 2021 yılından beri Voestalpine’ın Donawitz yerleşkesinde bulunan pilot tesiste başarılı testler yapan Primetals, Smelter teknolojisi sayesinde de yeni tesiste sıfır karbon emisyonlu sıcak metal üretecek.

Primetals Technologies CFO’su ve Yeşil Çelik Departmanı Başkanı Alexander Fleischanderl, projenin hayata geçmesiyle birlikte ilk defa hidrojen bazlı sürekli doğrudan indirgenmiş demir üretimi yapılacağını ifade etti. Mitsubishi Steel Corporation Hammadde Departmanı COO’su Kenichiro Tauchi ise HYFOR ile Smelter teknolojileri sayesinde çelik sektörü ve Mitsubishi Corporation’da karbonsuzlaşma faaliyetlerinin hızlanacağını söyledi. Bununla birlikte Voestalpine CEO'su Herbert Eibensteiner, "Uzun vadeli stratejimiz yeşil hidrojen kullanarak karbonsuz çelik üretimi hedeflerimize ulaşmak. Primetals Technologies ve Rio Tinto ile hidrojen bazlı pik demir üretimi için yeni ve umut vadeden bir girişime başlıyoruz," ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük demir cevheri üreticilerinden biri olan Rio Tinto ise tesiste kullanılacak demir cevherinin %70’ini tedarik edecek.

Bununla birlikte proje Avusturya hükümetinin Sanayi Dönüşümü programı üzerinden yatırım alıyor. Öte yandan Avrupa Birliği de Kömür ve Çelik Araştırma Fonu ile Temiz Hidrojen Ortaklığı programları aracılığıyla projeye destek veriyor.