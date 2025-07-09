Voestalpine yeşil çelik ve karbonsuzlaşma hedeflerini desteklemek için hidrojen projesini genişletecek

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, H2FUTURE pilot hidrojen projesini genişletmek üzere yerel elektrik iletim şirketi Verbund ile birlikte 16,4 milyon € yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin uzun vadeli karbonsuzlaşma stratejisi kapsamındaki proje, 2050 yılına kadar emisyonları sıfırlama yönündeki hedeflerini de destekliyor.

Proje kapasitesi ve altyapı iyileştirmeleri

2019 yılında Voestalpine’in Linz tesisinde devreye alınan H2FUTURE, saatte 1.200 metreküp yeşil hidrojen üretme kapasitesiyle dünyanın en uzun süredir faaliyette olan proton değişim membranlı (PEM) elektroliz tesisleri arasında yer alıyor. Genişletme kapsamında şu an hidrojen sıkıştırma ve arıtma tesisi ile beş hidrojen depolama tankı kuruluyor.

Yeni ekipmanların 2026 yılının Ocak ayında faaliyete geçmesi ve projenin ilk sonuçlarının 2026 yılının sonunda alınması bekleniyor. Ayrıca projenin 2029 yılının Aralık ayında sonlanması öngörülüyor.

Yeşil çelik ve elektrik ark ocaklarına geçiş devam ediyor

H2FUTURE projesi, düşük karbonlu çelik üretimine odaklanan Voestalpine’in greentec yeşil çelik markasını desteklemede önemli bir rol oynuyor. Şirket, 2027 yılından itibaren kapsamlı bir geçiş planlıyor.

Yıl Hedefler 2027 İki yüksek fırının elektrik ark ocaklarıyla değiştirilmesi 2030 Linz ve Donawitz tesisterinde iki yüksek fırının daha devre dışı bırakılması ve Linz tesisinde yeni elektrik ark ocağı inşa edilmesi

Bu adımlar, yüksek fırın bazlı çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını büyük ölçüde azaltma bakımından ciddi önem arz ediyor.