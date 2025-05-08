Voestalpine adil rekabet koşulları için elektrik fiyatı tazminatı talep ediyor

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, federal hükümetten ülkedeki enerji yoğun sektör için elektrik fiyatı tazminatı yasasının devam ettirilmesini talep ediyor.

Açıklamaya göre Voestalpine’in tüm büyük rakipleri de dahil olmak üzere çoğu AB ülkesi bu aracı 10 yıldan uzun süredir kullanıyor ve bazı ülkeler söz konusu desteği 2030 yılına kadar uzattı. Avusturya’da, Elektrik Fiyatı Maliyeti Tazminat Yasası şu anda yalnızca 2022 yılına kadar geriye dönük olarak uygulanarak geçici bir çözüm sağlıyor.

Şirketin CEO’su Herbert Eibensteiner, “Voestalpine gibi şirketler için elektrik fiyatı tazminatı rekabet ve yatırım için önemli bir faktör. Elektrik fiyatı tazminatından faydalanmamak özellikle Voestalpine’e olmak üzere Avusturya’nın enerji yoğun sektörlerine kalıcı rekabet zararı veriyor. Özellikle Avrupa’da müşterilerimizi kaybediyoruz çünkü müşteriler ek maliyetleri üstlenmek istemiyor. Bu nedenle federal ve bölgesel politikacılardan adil rekabeti sağlamalarını ve elektrik fiyatı tazminatına yönelik çözümler geliştirmelerini talep ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Şirket yeşil dönüşüm için 1,5 milyar € yatırım yapıyor. Ancak Voestalpine bu çaba için 100 milyon €’nun altında hükümet desteği alıyor.