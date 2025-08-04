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Voestalpine yeşil çeliğe geçiş için TSR Group ile uzun vadeli hurda tedarik anlaşması imzaladı

Pazartesi, 04 Ağustos 2025 12:26:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, Almanya merkezli önde gelen geri dönüştürülmüş hammadde tedarikçisi TSR Group ile uzun vadeli hurda tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu. Ortaklık, Voestalpine’in geri dönüştürülmüş hammaddeler kullanarak düşük emisyonlu çelik üretimine geçiş stratejisini destekleyecek.

Linz ve Donawitz tesislerine hurda tedariki yapılacak

Anlaşma kapsamında TSR Group’un bağlı kuruluşları olan Johann Neumüller GmbH ve ALFA Rohstoffhandel München GmbH, Voestalpine’in Avusturya’daki Linz ve Donawitz tesislerine çeşitli kalitelerde geri dönüştürülmüş çelik tedarik edecek. Söz konusu tesisler Voestalpine’in, 2027 yılından itibaren yeni elektrik ark ocaklarının devreye alınmasını da içeren karbonsuzlaşma planlarının temelini oluşturuyor.

Öte yandan teslimatların 2034 yılına kadar devam etmesinin ve Voestalpine’in düşük karbonlu üretim teknolojilerine bağlı olarak artan hammadde ihtiyacının karşılanması için tedarik hacminin 2027 yılından itibaren artırılmasının planlandığı bildirildi.

Voestalpine’in yeşil çelik stratejisi desteklenecek

Anlaşmanın, Voestalpine’in 2027 yılından itibaren yüksek fırınlardan elektrikli ark ocaklarına geçiş yapılması, yüksek kalite hurda teminiyle karbon emisyonlarının azaltılması ve AB iklim hedeflerini karşılamak için uzun vadeli hammadde güvenliğinin sağlanmasını içeren yeşil çelik dönüşümünün desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Lojistik açıdan avantaj

TSR Group’un her iki bağlı kuruluşunun da Voestalpine’in üretim tesislerinin yakınında bulunması sayesinde nakliye mesafesinin kısaltılacağı ve lojistik operasyonların verimli olacağı paylaşıldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Avusturya Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Voestalpine 

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