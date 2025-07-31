 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Voestalpine...

Voestalpine Donawitz tesisinde dünyanın ilk hidrojen bazlı yeşil rayını üretti

Perşembe, 31 Temmuz 2025 11:14:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, karbonsuzlaşma projesi kapsamında Donawitz tesisinde dünyanın ilk hidrojen bazlı yeşil rayını ürettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada yeşil ray üretiminde hammadde olarak hurda ve Voestalpine’in HYFOR pilot tesisinde ürettiği hidrojenle indirgenmiş saf demir karışımının kullanıldığı belirtildi. Bununla birlikte hammaddenin, şirketin araştırma projeleri için kullandığı TechMet tesisinde eritildikten sonra ray haddehanesinde işlenerek aşınmaya dayanıklı ray haline getirildiği ifade edildi. Ayrıca yeşil rayın ilk kez Linz tren istasyonuna döşendiği de paylaşıldı.

Yeşil ray iklim hedeflerinde önemli bir adım

Öte yandan Voestalpine, çelik üretiminin karbonsuzlaştırılması ve 2050 yılına kadar emisyonların sıfırlanmasına yönelik hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya imza attığına dikkat çekti. Bu hedeflerini daha da desteklemek amacıyla 2027 yılından itibaren Linz ve Donawitz tesislerinde birer elektrik ark ocağı devreye alacağını da vurguladı.

Voestalpine CEO’su Herbert Eibensteiner, şirketin halihazırda bazı yeni üretim süreçleri üzerinde araştırmalar yürüttüğünü ve yeni çelik üretim teknolojilerini ortaya koyan pilot ve deneme projelerine yatırım yaptığını vurguladı.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Voestalpine 

Benzer Haber ve Analizler

Voestalpine yeşil çelik ve karbonsuzlaşma hedeflerini desteklemek için hidrojen projesini genişletecek

09 Tem | Çelik Haberler

Voestalpine adil rekabet koşulları için elektrik fiyatı tazminatı talep ediyor

08 May | Çelik Haberler

Primetals, Mitsubishi, Voestalpine ve Rio Tinto Avusturya'da yeni bir tesis kuracak

09 Nis | Çelik Haberler

Avrupa Yatırım Bankası karbonsuzlaşma faaliyetleri için Voestalpine’e kredi verdi

02 Tem | Çelik Haberler

Voestalpine dünyanın ilk yeşil filmaşinini üretti

15 Nis | Çelik Haberler

Voestalpine yeşil çelik ve karbonsuzlaşma hedeflerini desteklemek için hidrojen projesini genişletecek

09 Tem | Çelik Haberler

Voestalpine adil rekabet koşulları için elektrik fiyatı tazminatı talep ediyor

08 May | Çelik Haberler

Primetals, Mitsubishi, Voestalpine ve Rio Tinto Avusturya'da yeni bir tesis kuracak

09 Nis | Çelik Haberler

Avrupa Yatırım Bankası karbonsuzlaşma faaliyetleri için Voestalpine’e kredi verdi

02 Tem | Çelik Haberler

Voestalpine dünyanın ilk yeşil filmaşinini üretti

15 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis