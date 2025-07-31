Voestalpine Donawitz tesisinde dünyanın ilk hidrojen bazlı yeşil rayını üretti

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, karbonsuzlaşma projesi kapsamında Donawitz tesisinde dünyanın ilk hidrojen bazlı yeşil rayını ürettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada yeşil ray üretiminde hammadde olarak hurda ve Voestalpine’in HYFOR pilot tesisinde ürettiği hidrojenle indirgenmiş saf demir karışımının kullanıldığı belirtildi. Bununla birlikte hammaddenin, şirketin araştırma projeleri için kullandığı TechMet tesisinde eritildikten sonra ray haddehanesinde işlenerek aşınmaya dayanıklı ray haline getirildiği ifade edildi. Ayrıca yeşil rayın ilk kez Linz tren istasyonuna döşendiği de paylaşıldı.

Yeşil ray iklim hedeflerinde önemli bir adım

Öte yandan Voestalpine, çelik üretiminin karbonsuzlaştırılması ve 2050 yılına kadar emisyonların sıfırlanmasına yönelik hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya imza attığına dikkat çekti. Bu hedeflerini daha da desteklemek amacıyla 2027 yılından itibaren Linz ve Donawitz tesislerinde birer elektrik ark ocağı devreye alacağını da vurguladı.

Voestalpine CEO’su Herbert Eibensteiner, şirketin halihazırda bazı yeni üretim süreçleri üzerinde araştırmalar yürüttüğünü ve yeni çelik üretim teknolojilerini ortaya koyan pilot ve deneme projelerine yatırım yaptığını vurguladı.