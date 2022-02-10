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Voestalpine üçüncü çeyrekte net kâr kaydetti, tüm yıla yönelik AVFÖK beklentilerini revize etti

Perşembe, 10 Şubat 2022 10:33:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 31 Aralık’ta sona eren 2021-22 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 159 milyon € net zarara kıyasla 698 milyon € net kâr bildirdi. Şirketin satış gelirleri ise yıllık %36,7 artışla 10,9 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 683 milyon €’ya kıyasla 1,5 milyar € oldu.

Şirket 2021-22 mali yılının ilk üç çeyreğinde yükseliş kaydederek pandemiden önceki performansını önemli ölçüde aştığını belirtti. Ancak üçüncü çeyreğin sonuna doğru hem hammadde maliyetlerindeki oynaklık hem de enerji maliyetlerinde kaydedilen ani artış şirketi zorladı.

Voestalpine 2021-22 mali yılının tamamında AVFÖK’ünün bir önceki beklentideki aralığın üst sınırında yer alan 2,2 milyar € olacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Voestalpine  Avrupa Birliği  mali sonuçlar  Avusturya  |  benzer haberler »


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