Voestalpine otomotiv sektörü için yüksek teknolojili çelik kalitelerine odaklanacak

Cuma, 15 Mart 2024 14:32:48 (GMT+3) | İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, ekonomik kriz sebebiyle yüksek performanslı metal alanındaki bağlı kuruluşu Buderus Edelstahl’i satmayı ve Almanya’daki oto parça birimini yeniden yapılandırmayı planladığını açıkladı.

Şirket, yüksek teknolojili çelik kaliteleri üretimine odaklanacak ve takım çeliği ile mühendislik çeliği üretimini azaltacak.

Voestalpine, en yüksek kaliteye odaklanma ve küresel piyasada son kullanıcılara yönelik faaliyetlerini genişletme stratejisi doğrultusunda söz konusu kararı aldığını aktardı.

Öte yandan satış ve satıştan kaynaklı değer kaybı sebebiyle şirketin AVFÖK’ünün tek seferlik yaklaşık 90 milyon € düşeceği ifade edildi. Bu nedenle Voestalpine bu yıla yönelik AVFÖK tahminini yaklaşık 1,7 milyar €’dan yaklaşık 1,6 milyar € seviyesine indirdi.