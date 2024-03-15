﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Voestalpine otomotiv sektörü için yüksek teknolojili çelik kalitelerine odaklanacak

Cuma, 15 Mart 2024 14:32:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, ekonomik kriz sebebiyle yüksek performanslı metal alanındaki bağlı kuruluşu Buderus Edelstahl’i satmayı ve Almanya’daki oto parça birimini yeniden yapılandırmayı planladığını açıkladı.

Şirket, yüksek teknolojili çelik kaliteleri üretimine odaklanacak ve takım çeliği ile mühendislik çeliği üretimini azaltacak.

Voestalpine, en yüksek kaliteye odaklanma ve küresel piyasada son kullanıcılara yönelik faaliyetlerini genişletme stratejisi doğrultusunda söz konusu kararı aldığını aktardı.

Öte yandan satış ve satıştan kaynaklı değer kaybı sebebiyle şirketin AVFÖK’ünün tek seferlik yaklaşık 90 milyon € düşeceği ifade edildi. Bu nedenle Voestalpine bu yıla yönelik AVFÖK tahminini yaklaşık 1,7 milyar €’dan yaklaşık 1,6 milyar € seviyesine indirdi.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Voestalpine 

Benzer Haber ve Analizler

Voestalpine elektrik fiyatı tazminatı yasasının 2030’a kadar uzatılmasını talep ediyor

24 Oca | Çelik Haberler

Voestalpine Linz tesisinde kurulacak elektrik ark ocağı için Primetals’e sipariş verdi

15 Oca | Çelik Haberler

Danieli Voestalpine’in Linz tesisindeki slab döküm ünitesini yenileyecek

24 Kas | Çelik Haberler

Voestalpine Kapfenberg’de bulunan vasıflı çelik tesisini resmen devreye aldı

19 Eki | Çelik Haberler

Voestalpine Linz tesisinde elektrik ark ocağı inşasına başladı

11 Eki | Çelik Haberler

Danieli, Voestalpine Stahl Donawitz'e iki yeni ergitme sistemi tedarik edecek

02 Eki | Çelik Haberler

Voestalpine Donawitz tesisinde elektrik ark ocağı inşasına başladı

14 Eyl | Çelik Haberler

Voestalpine Alman çelik servis merkezine greentec çeliği tedarik edecek

13 Tem | Çelik Haberler

Voestalpine’in satış gelirleri 2022-23 mali yılında rekor seviyede kaydedildi

08 Haz | Çelik Haberler

Voestalpine iki adet elektrik ark ocağına yönelik 1,5 milyar €’luk yatırımı için onay aldı

23 Mar | Çelik Haberler