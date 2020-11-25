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Voestalpine Linz tesisindeki sürekli tavlama hattını yenilecek

Çarşamba, 25 Kasım 2020 14:57:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı üreticisi Primetals Technologies, Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG’nin Linz tesisindeki sürekli tavlama hattının temel otomasyonunu yenileceğini açıkladı.

Yenilemenin amacı, operasyonel güvenlik ile tesis kullanılabilirliğini iyileştirmek ve makine güvenliği yönetmeliğine uygun olarak çalışan güvenliğini artırmak. Yenileme çalışmaları, her altı ayda bir gerçekleşen 10-12 günlük tesis kapanışları sırasında yürütülebilir.

Linz tesisindeki 1 No’lu sürekli tavlama hattı tavlanmış çelik şerit üretiyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  Voestalpine  Avusturya  |  benzer haberler »


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