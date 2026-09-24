Voestalpine demir yolu sistemleri segmentinin gelirini 2030-31'e kadar 3 milyar €'ya çıkarmayı hedefliyor

Avusturya merkezli çelik üreticisi voestalpine, yüksek katma değerli işleme faaliyetleri için yeni büyüme hedefleri belirleyerek demir yolu sistemleri segmentinden elde ettiği geliri mevcut yaklaşık 2,2 milyar € seviyesinden 2030-31 mali yılına kadar yaklaşık 3 milyar €'ya çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Şirket, büyüme stratejisinin halihazırda güçlü piyasa konumlarına sahip olduğu teknolojik açıdan gelişmiş faaliyetlere odaklanacağını belirtti. Voestalpine, demir yolu altyapısının yanı sıra havacılıki depo ve raf çözümleri, boru ve profil segmentlerindeki faaliyetlerini de genişletmeyi planlıyor.

Demir yolu sistemleri segmenti küresel altyapı yatırımlarından destek görecek

Voestalpine'a göre demir yolu ağlarının genişletilmesi ve modernizasyonuna yönelik yatırımların artması, yeni ulaşım koridorlarının inşa edilmesi ve dijitalleşmeye yönelik talebin yükselmesi segmentin faaliyetlerinin görünümünü destekliyor.

Şirket, yüksek hızlı demir yolu altyapısı, yük taşımacılığı ve kentsel ulaşım projelerine yapılan yatırımların desteğiyle Hindistan'ı önemli bir büyüme piyasası olarak öne çıkardı. Demir yolu sistemleri segmenti demir yolu rayları ve makas sistemlerinin yanı sıra sinyalizasyon çözümleri, dijital uygulamalar ve demir yolu altyapısının kullanım ömrünü kapsayan ilgili hizmetler sunuyor.

Voestalpine CEO'su Herbert Eibensteiner, “Demir yolu ağlarının genişletilmesi ve modernizasyonuna, yeni ulaşım koridorlarına yönelik küresel yatırımların artması ve dijitalleşmeye yönelik talebin yükselmesi voestalpine'in demir yolu sistemleri segmenti için cazip fırsatlar yaratıyor ve şirketin yüksek kaliteli ürünlerine yönelik önemli ve sürdürülebilir bir talep oluşturuyor,” dedi.