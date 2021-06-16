Voestalpine karbonsuz çelik üretiminde kullanılmak üzere sünger demir üretimi için patent aldı

Çarşamba, 16 Haziran 2021 15:52:16 (GMT+3) | İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine, fosil karbon kullanmadan karbosuz çelik üretmek için endüstriyel ölçekli bir süreç geliştirdiğini ve Avrupa Patent Ofisi’nden patent aldığını açıkladı. Patent, Avrupa’nın tüm çelik üreten büyük ülkelerinde geçerli ve doğrudan indirgeme sürecinde yeşil hidrojen ile biyogaz kullanılarak sünger demir (doğrudan indirgenmiş demir veya sıcak briketlenmiş demir) üretimini kapsıyor.

Şirketin açıklamasına göre, karbonsuz üretime ek olarak, biyojenik karbon, elektrik ark ocağında verimli eritme işlemi için sünger demirin karbonlaştırılmasını sağlıyor.

“Greentec çelik”, şirket tarafından çelik üretimini karbondan arındırmak için geliştirilen bir plan. Hibrit teknoloji ve elektrik ark ocaklarının kullanılması, 2030 yılına kadar karbon salımının yaklaşık %30 oranında azaltılmasını sağlayacak. Şirketin uzun vadeli hedefi ise, 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretimi hedefine ulaşmak için çelik üretim sürecinde kullanılan yeşil elektrik ve hidrojenin payını artırmak.

Voestalpine, belirli teknolojiler ve ürünler için halihazırda 3.200’den fazla patente sahip ve şirket mevcut araştırmalarında dijitalleşme ile sürdürülebilirliğe odaklanıyor.