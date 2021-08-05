Voestalpine iyileşen küresel ekonomi sayesinde birinci çeyrekte net kâr kaydetti

Perşembe, 05 Ağustos 2021 11:39:49 (GMT+3) | İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 30 Haziran’da sona eren 2021-22 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıklayarak, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 70 milyon € net zarara kıyasla 259 milyon € net kâr bildirdi. Şirketin satış gelirleri ise yıllık %45,6 artışla 3,5 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %242 artışla 540 milyar € oldu.

Şirketin açıklamasına göre, Voestalpine bu yılın ilk çeyreğindeki olumlu performansının başlıca nedeninin iyileşen küresel ekonomik koşullar olduğunu belirtti. Avrupa otomotiv sektörü yarı iletken çip tedarik zinciri sorunlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor, bu nedenle bazı otomotiv üreticileri kısa süreliğine üretimi durdurmak zorunda kaldı. Ancak bu durum, şirketin çelik ürünlerine yönelik talepte gözle görülür bir düşüşe neden olmadı.

Mevcut ekonomik ivmenin devam edeceği varsayımıyla Voestalpine, 2021-22 mali yılında AVFÖK’ünün 1,9-2,2 milyar € arasında olacağını tahmin ediyor.