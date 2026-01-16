 |  Giriş 
Voestalpine İstanbul’daki lojistik merkezi için şimdiye kadarki en büyük yüksek raflı depo siparişini aldı

Cuma, 16 Ocak 2026 11:30:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine, yüksek raflı depolama sistemleri alanında bugüne kadarki en büyük siparişi aldığını açıkladı. Yaklaşık 41 milyon € tutarındaki sözleşme kapsamında Voestalpine, Türkiye’nin önde gelen bir lojistik hizmet sağlayıcısının İstanbul’da inşa edeceği modern bir lojistik merkezinde kullanılmak üzere tam otomatik süreçlere ve maksimum alan kullanımına olanak sağlayan yüksek kaliteli çelik profillerden üretilmiş modern yüksek raflı depolama sistemlerini tedarik edecek. Projenin 2027 yılı Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

Büyük ölçekli otomatik depolama tesisi

Sipariş kapsamında bir yüksek raflı depo ile otomatik küçük parça deposunun inşası yer alıyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğe, 222 metre uzunluğa ve 86 metre genişliğe sahip tesis, İstanbul metropol bölgesindeki en büyük ve en verimli depolama çözümleri arasında gösteriliyor.

Voestalpine AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Metal Şekillendirme Birimi Başkanı Carola Richter, “Voestalpine olarak uzun yıllara dayanan deneyimimizi ve üretim uzmanlığımızı kullanarak dünya genelinde karmaşık depolama çözümlerini başarıyla hayata geçiriyoruz. Bu dinamik pazar segmentinde son derece güçlü bir konumdayız ve artık Avrupa’nın ötesinde de gelişmiş lojistik çözümler için yüksek talep gören bir iş ortağıyız,” ifadelerini kullandı.


