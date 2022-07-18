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Voestalpine birinci çeyreğe yönelik mali sonucuyla beklentileri aştı

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 12:17:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG 2022-23 mali yılının 30 Haziran’da sona eren ilk çeyreğine ilişkin ön mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre birinci çeyrekte şirketin satış gelirleri 4,64 milyar € ve AVFÖK’ü 877 milyon $ seviyelerinde yer alarak piyasa beklentilerini önemli ölçüde aştı.

Bu güçlü ilk çeyrek sonuçlarına ve mali yılın geri kalanına ilişkin mevcut beklentilere dayanarak, Voestalpine tüm mali yılda AVFÖK’ünün yaklaşık 2 milyar € seviyesinde yer almasını bekliyor. Bu beklenti ekonomik kalkınma, tedarik zinciri aksaklıkları, müşteri talebinin gelişimi, hammadde ile enerji maliyetleri ve Avrupa’da doğal gaz tedarik güvenliği gibi şu anda ölçülmesi güç olan risklerin yönetilebilir durumda olduğunu gösteriyor.

2022-23 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin nihai sonuçlar planlandığı üzere 4 Ağustos tarihinde yayımlanacak.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Voestalpine 

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