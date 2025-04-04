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Voestalpine 4 No’lu bazik oksijen fırınını yenileme çalışmalarını tamamladı

Cuma, 04 Nisan 2025 14:28:49 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG’nin Donawitz’deki 4 No’lu bazik oksijen fırınında yenileme çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Fırının 67 mt kapasitesi bulunuyor.

Voestalpine önceki fırının ömrünün dolmasıyla birlikte yenileme çalışmalarına yatırım yapmıştı. Primetals’ın gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında çalışma ısısını düşürüp ekipmanların ömrünü uzatan yeni bir hava soğutma sistemi ve bazik oksijen fırınının stabilizasyonunu sağlayıp tüm yönlerde termal genişlemeye olanak sağlayan bir süspansiyon sistemi kuruldu.

Voestalpine’ın Donawitz’teki tesisi yıllık yaklaşık 1,65 milyon mt yüksek kaliteli ham çelik kapasitesine sahip. Bu tesiste üretilen yarı mamuller nihai mamullere dönüştürülmek üzere Voelstalpine AG’nin Voestalpine Rail Technology, Voestalpine Wire Technology ve Voestalpine Tubulars gibi bağlı kuruluşlarına sevk ediliyor.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Voestalpine 

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