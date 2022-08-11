Voestalpine 2022-23 mali yılının birinci çeyreğinde rekor performans gösterdi

Perşembe, 11 Ağustos 2022 09:57:31 (GMT+3) | İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 30 Haziran’da sona eren 2022-23 mali yılının birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 259 milyon € net kâra kıyasla 615 milyon € net kâr bildirdi. Şirketin satış gelirleri ise yıllık %37,7 artışla 4,6 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %68,3 artışla 879 milyon € oldu. Voestalpine birinci çeyrekte rekor seviyede çeyreklik performans gösterdi.

Açıklamaya göre, tüm segmentlerden şirketin yüksek kaliteli çelik ürünlerine gelen talep Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa, enerji fiyatlarındaki büyük artışlara, devam eden tedarik zinciri sıkıntılarına ve lojistik aksaklıklara rağmen iyi seviyede yer aldı.

Şirket artan karamsar ekonomik tahminler nedeniyle 2022-23 mali yılının geri kalanında ilk çeyrek için açıklanan rekor seviyede performansın devam etmeyeceğini tahmin ediyor. Voestalpine 2022-23 mali yılında AVFÖK’ünün yaklaşık 2 milyar € olmasını bekliyor.