Visvesvaraya Iron and Steel yeniden yapılandırılacak

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik, maddi sıkıntılar çeken ve tasfiyesi düşünülen devlete bağlı çelik üreticisi Visvesvaraya Iron and Steel Ltd’nin (VISL) savunma sanayi ve havacılık gibi kritik sektörlere vasıflı çelik tedariki yapabilecek şekilde yeniden yapılandırılmasının planlandığını duyurdu.

Poundrik, “VISL’in vasıflı çelik üretimi yapıp yapamayacağını değerlendireceğiz. Tüm seçenekleri göz önünde bulunduruyoruz ve fizibilite çalışmasına göre karar alacağız. Gereken yatırım miktarı konusunda kesin bir tahmin yok. İlk etapta neyin nasıl yapılabileceğini inceleyeceğiz. Sonrasında yatırım konusunda karar vereceğiz,” dedi.

Ayrıca bir diğer devlete bağlı çelik üreticisi olan Steel Authority of India Limited’ın (SAIL) bağlı kuruluşu Salem Steel Plant’in yeniden faaliyete alınmasına ilişkin konuşan Poundrik, “Salem’ı ziyaret ettik. Tesis, kapasitesinin altında faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 350.000 mt seviyesinde yer alan tam kapasiteyi kullanmalarını istedik. Bunu yaptıklarında tesisin genişletilmesi seçeneğini değerlendireceğiz,” ifadelerini kullandı.