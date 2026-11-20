Hindistan'ın kamuya ait çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Bokaro Çelik Tesisi'nin ilk kez özel kalite çelik geliştirdiğini ve bunun yüksek katma değerli ürün portföyünü genişletme açısından önemli bir adım olduğunu duyurdu.

Şirket, yeni geliştirilen çelik kalitesinin elektrik motorları, jeneratörler, küçük güç transformatörleri, elektrikli cihazlar ile hibrit ve elektrikli araçların rotorlarında kullanıldığını ve enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sağladığını belirtti.

Açıklamaya göre ürün geliştirme çalışmaları kapsamında ilk kez 0,5 mm kalınlığında 1.100 mt taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik üretildi.

Üretilen slablar, Sıcak Haddehane'de (HSM) 2,8 mm kalınlığa ve 1.280 mm genişliğe kadar haddelendikten sonra Soğuk Haddehane-3'te (CRM-3) 0,5 mm kalınlığa düşürüldü. Böylece yüksek boyutsal hassasiyet, üstün yüzey kalitesi ve tutarlı manyetik özellikler elde edildi.

Şirket, söz konusu çelik kalitesinin tüm yönlerde homojen manyetik özelliklere sahip olması sayesinde verimli enerji dönüşümü sağladığını ve enerji kayıplarını azalttığını ifade etti.