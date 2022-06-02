Vina Roma Vietnam’da yeni çelik tesisi kurmayı planlıyor

Perşembe, 02 Haziran 2022 12:15:22 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre Vietnam merkezli çelik üreticisi Vina Roma Quang Tri Steel, Quang Tri Ekonomik Bölgesi’nde yeni bir çelik tesisi kurmayı planlıyor. Tesise yapılan toplam yatırım 47 trilyon VND’yi (2,01 milyar $) aşacak.

Yıllık 4,5 milyon mt levha, inşaat çeliği ve profil üretim kapasitesine sahip olacak tesisin inşaatının beş yıl sürmesi planlanıyor.

Projenin ilk aşamasında yıllık kapasite 1,1 milyon mt olurken, ikinci aşamasında ise kapasite iki katına çıkacak. Üçüncü aşamada tesisin yıllık kapasitesinin 2,3 milyon mt artacak.

Projenin 4.000 kişilik istihdam yaratması bekleniyor.