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Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 Haziran sonunda %1,8 geriledi

Pazartesi, 06 Temmuz 2026 10:18:06 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Haziran ayının sonunda (21-30 Haziran) Çin'de 20 mm HRB 400E kalite inşaat demirinin ortalama fiyatı, Haziran ayının ortasına (11-20 Haziran) kıyasla 57,3 RMB/mt (8,4$/mt) veya %1,8 düşüşle 3.172,1 RMB/mt (466$/mt) seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta çelik levha, sıcak rulo sac, köşebent ve dikişsiz boru fiyatları da Haziran ayının ortasına kıyasla sırasıyla %1,8, %0,9, %1,3, %0,2 ve %0,9 düştü.


Etiketler: İnşaat Demiri Boru Levha Sıcak Rulo Sac Profil Filmaşin Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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