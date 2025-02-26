Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları Ocak’ta düştü

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre bu yılın Ocak ayında Vietnam’ın çelik üretimi, aylık %7,9 ve yıllık %9,2 düşüşle 2,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise geçtiğimiz yılın Aralık ayına kıyasla %11,2 ve yıllık %15,2 düşüşle 2,06 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan Ocak ayında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı aylık %38,9 ve yıllık %36,2 artışla 950.000 mt seviyesinde yer alırken, ülkenin nihai mamul ihracatı aylık %26,5 artış ve yıllık %20,7 düşüşle 919.000 mt oldu.