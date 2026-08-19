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Vietnam'ın çelik satışları ticari zorluklara rağmen 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde arttı

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 11:57:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Çelik Birliği (VSA) verilerine göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Vietnam'ın nihai mamul üretimi yıllık bazda %15,4 artarak 21,4 milyon mt seviyesine ulaşırken, ülkenin çelik satışları aynı dönemde %15,6 artışla 21,18 milyon mt oldu.

Öte yandan Ocak-Temmuz döneminde Vietnam'ın nihai mamul ihracatı yıllık %4,2 artışla 6,69 milyon mt seviyesine yükselirken, söz konusu ihracatın değeri %7,4 artışla tahmini 4,54 milyar $ olarak kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında ülkenin nihai mamul ithalatı ise yıllık bazda %4 artarak 9 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri %7,5 artışla 6,68 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.

Birliğe göre önümüzdeki dönemde Vietnam çelik sektörü çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam edecek. Küresel kapasite fazlasının çelik ihracat pazarlarında yerel üreticileri korumaya yönelik önlemleri artırması, hükümetin COP26 kapsamındaki taahhütleri doğrultusunda sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik baskılar, AB'de yürürlüğe giren ve giderek daha geniş kapsamda uygulanmaya başlayan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve ithal hammaddelere bağımlılık sektörün karşı karşıya olduğu başlıca zorluklar arasında yer alıyor.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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