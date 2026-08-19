Vietnam'ın çelik satışları ticari zorluklara rağmen 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde arttı

Vietnam Çelik Birliği (VSA) verilerine göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Vietnam'ın nihai mamul üretimi yıllık bazda %15,4 artarak 21,4 milyon mt seviyesine ulaşırken, ülkenin çelik satışları aynı dönemde %15,6 artışla 21,18 milyon mt oldu.

Öte yandan Ocak-Temmuz döneminde Vietnam'ın nihai mamul ihracatı yıllık %4,2 artışla 6,69 milyon mt seviyesine yükselirken, söz konusu ihracatın değeri %7,4 artışla tahmini 4,54 milyar $ olarak kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında ülkenin nihai mamul ithalatı ise yıllık bazda %4 artarak 9 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri %7,5 artışla 6,68 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.

Birliğe göre önümüzdeki dönemde Vietnam çelik sektörü çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam edecek. Küresel kapasite fazlasının çelik ihracat pazarlarında yerel üreticileri korumaya yönelik önlemleri artırması, hükümetin COP26 kapsamındaki taahhütleri doğrultusunda sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik baskılar, AB'de yürürlüğe giren ve giderek daha geniş kapsamda uygulanmaya başlayan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve ithal hammaddelere bağımlılık sektörün karşı karşıya olduğu başlıca zorluklar arasında yer alıyor.