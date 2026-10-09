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Vietnam'ın çelik ithalatı 2026 yılının Eylül ayında aylık %11 azaldı

Cuma, 09 Ekim 2026 14:03:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla %11d düşüşle 1,21 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %27,2 artışla 485.080 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında Vietnam'ın çelik ithalatı yıllık %3,5 artışla 11,58 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %1,8 artışla 4,66 milyon mt oldu.

Vietnam'ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Eylül (mt) Yıllık değişim % Ocak-Eylül (mt) Yıllık değişim %
Japonya 170.703 -43,6 1.951.955 -20,2
Avustralya 29.601 >1.000 344.936 39,7
ABD 40.177 -42,4 582.693 2
Hong Kong 39.840 56,1 317.601 10,2

Vietnam'ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Eylül (mt) Yıllık değişim % Ocak-Eylül (mt) Yıllık değişim %
Çin 652.467 10,4 5.898.016 -8,8
Japonya 107.656 -28,6 1.366.361 -19,2
Hindistan 51.313 >1.000 992.841 >1.000
Tayvan 85.234 9,5 819.623 27
Güney Kore 82.066 -33,2 1.023.077 -13
Endonezya 177.688 23,1 1.221.803 27,2
Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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