Vietnam'ın çelik ithalatı 2026 yılının Eylül ayında aylık %11 azaldı

Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla %11d düşüşle 1,21 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %27,2 artışla 485.080 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk dokuz ayında Vietnam'ın çelik ithalatı yıllık %3,5 artışla 11,58 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %1,8 artışla 4,66 milyon mt oldu.
Vietnam'ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Eylül (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Eylül (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|170.703
|-43,6
|1.951.955
|-20,2
|Avustralya
|29.601
|>1.000
|344.936
|39,7
|ABD
|40.177
|-42,4
|582.693
|2
|Hong Kong
|39.840
|56,1
|317.601
|10,2
Vietnam'ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Eylül (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Eylül (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|652.467
|10,4
|5.898.016
|-8,8
|Japonya
|107.656
|-28,6
|1.366.361
|-19,2
|Hindistan
|51.313
|>1.000
|992.841
|>1.000
|Tayvan
|85.234
|9,5
|819.623
|27
|Güney Kore
|82.066
|-33,2
|1.023.077
|-13
|Endonezya
|177.688
|23,1
|1.221.803
|27,2