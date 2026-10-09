Vietnam'ın çelik ithalatı 2026 yılının Eylül ayında aylık %11 azaldı

Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla %11d düşüşle 1,21 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %27,2 artışla 485.080 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında Vietnam'ın çelik ithalatı yıllık %3,5 artışla 11,58 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %1,8 artışla 4,66 milyon mt oldu.

Vietnam'ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Eylül (mt) Yıllık değişim % Ocak-Eylül (mt) Yıllık değişim % Japonya 170.703 -43,6 1.951.955 -20,2 Avustralya 29.601 >1.000 344.936 39,7 ABD 40.177 -42,4 582.693 2 Hong Kong 39.840 56,1 317.601 10,2

Vietnam'ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler