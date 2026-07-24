Vietnam çelik piyasası 2026'nın ilk yarısında artan yerel talep sayesinde büyümesini sürdürdü

Vietnam Çelik Birliğinin (VSA) açıkladığı verilere göre Vietnam çelik piyasası 2026 yılının ilk yarısında kamu yatırımları, altyapı projeleri ve kademeli olarak toparlanan gayrimenkul sektörünün desteklediği güçlü yerel talep sayesinde büyümesini sürdürdü.

Yılın ilk yarısında Vietnam'ın çelik üretimi yıllık bazda %15,1 artarak 18,2 milyon mt seviyesine ulaşırken, çelik satışları ise %14,2 artışla 17,95 milyon mt olarak gerçekleşti.

Öte yandan Ocak-Haziran döneminde Vietnam'ın nihai mamul ihracatı yıllık bazda büyük ölçüde yatay seyrederek 5,5 milyon mt seviyesinde kaldı.

VSA'nın açıklamasına göre, 30 Haziran 2026 itibarıyla Vietnam, çeşitli ülke ve bölgelerle 19 serbest ticaret anlaşması imzalamış bulunuyor. Bu anlaşmalar, çelik ticareti de dahil olmak üzere ithalat ve ihracatın daha sorunsuz şekilde gerçekleşmesini destekliyor. Bununla birlikte 2026 yılında dünya genelinde koruma önlemlerinin güçlü şekilde artmaya devam edeceği, bu önlemlerin giderek daha çeşitli ve karmaşık yöntemlerle uygulanacağı belirtildi. Bu doğrultuda hem Vietnam'ın ithal çelik ürünlerine yönelik koruma önlemleri uygulamaya devam ettiği hem de diğer ülkelerin Vietnam menşeli çelik ürünlerine yönelik soruşturmaları daha aktif şekilde yürüttüğü ifade edildi.