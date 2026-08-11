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Vietnam'ın çelik ithalatı 2026 yılının Temmuz ayında aylık %4,8 düştü

Salı, 11 Ağustos 2026 14:16:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla %4,8 düşüşle 1,37 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %1,3 artışla 612.434 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında Vietnam'ın çelik ithalatı yıllık %4 artışla 9,06 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %7,1 artışla 3,79 milyon mt oldu.

Vietnam'ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Temmuz (mt) Yıllık değişim % Ocak-Temmuz (mt) Yıllık değişim %
Japonya 225.844 2,2 1.686.745 -10,8
Avustralya 87.219 122,2 302.946 32,2
ABD 143.746 84,2 467.188 18
Hong Kong 21.798 -28 239.906  1,1

Vietnam'ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Temmuz (mt) Yıllık değişim % Ocak-Temmuz (mt) Yıllık değişim %
Çin 755.094 6,3 4.506.284 -12,2
Japonya 139.424 -10,8 1.100.895 -19,3
Hindistan 114.082 >1000 893.747 >1000
Tayvan 131.856 119,7 644.636 33,4
Güney Kore 102.342 -20 864.945 3,7
Endonezya 105.387 48,8 858.925 15,8
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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