Vietnam'ın çelik ithalatı 2026 yılının Temmuz ayında aylık %4,8 düştü

Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla %4,8 düşüşle 1,37 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %1,3 artışla 612.434 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk yedi ayında Vietnam'ın çelik ithalatı yıllık %4 artışla 9,06 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %7,1 artışla 3,79 milyon mt oldu.
Vietnam'ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Temmuz (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Temmuz (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|225.844
|2,2
|1.686.745
|-10,8
|Avustralya
|87.219
|122,2
|302.946
|32,2
|ABD
|143.746
|84,2
|467.188
|18
|Hong Kong
|21.798
|-28
|239.906
|1,1
Vietnam'ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Temmuz (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Temmuz (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|755.094
|6,3
|4.506.284
|-12,2
|Japonya
|139.424
|-10,8
|1.100.895
|-19,3
|Hindistan
|114.082
|>1000
|893.747
|>1000
|Tayvan
|131.856
|119,7
|644.636
|33,4
|Güney Kore
|102.342
|-20
|864.945
|3,7
|Endonezya
|105.387
|48,8
|858.925
|15,8