Vietnam'ın çelik ithalatı 2026 yılının Temmuz ayında aylık %4,8 düştü

Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla %4,8 düşüşle 1,37 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %1,3 artışla 612.434 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında Vietnam'ın çelik ithalatı yıllık %4 artışla 9,06 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %7,1 artışla 3,79 milyon mt oldu.

Vietnam'ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Temmuz (mt) Yıllık değişim % Ocak-Temmuz (mt) Yıllık değişim % Japonya 225.844 2,2 1.686.745 -10,8 Avustralya 87.219 122,2 302.946 32,2 ABD 143.746 84,2 467.188 18 Hong Kong 21.798 -28 239.906 1,1

Vietnam'ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler