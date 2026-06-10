Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Mayıs ayında %9,1 düşüş kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %9,1 düşüşle 1,29 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %29,5 düşüşle 451.799 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %0,8 düşüşle 6,34 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %1,9 artışla 2,58 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Mayıs (mt) Yıllık değişim % Ocak-Mayıs (mt) Yıllık değişim % Japonya 192.380 -34,7 1.208.822 -14,5 Avustralya 31.953 -8,6 147.986 -20,5 ABD 49.784 -12,8 213.829 -13 Hong Kong 24.461 21,4 167.168 1,3

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler