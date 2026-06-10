Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Mayıs ayında %9,1 düşüş kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %9,1 düşüşle 1,29 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %29,5 düşüşle 451.799 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk beş ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %0,8 düşüşle 6,34 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %1,9 artışla 2,58 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Mayıs (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Mayıs (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|192.380
|-34,7
|1.208.822
|-14,5
|Avustralya
|31.953
|-8,6
|147.986
|-20,5
|ABD
|49.784
|-12,8
|213.829
|-13
|Hong Kong
|24.461
|21,4
|167.168
|1,3
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Mayıs (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Mayıs (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|711.303
|1,2
|2.958.707
|-19,4
|Japonya
|142.252
|-27,1
|789.391
|-23,5
|Hindistan
|106.464
|>1000
|707.941
|>1000
|Tayvan
|110.890
|73,1
|429.203
|19,6
|Güney Kore
|120.258
|-9,3
|645.217
|4,4
|Endonezya
|77.301
|-56,5
|656.562
|5,2