 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vietnam’ın...

Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Mayıs ayında %9,1 düşüş kaydetti

Çarşamba, 10 Haziran 2026 12:25:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %9,1 düşüşle 1,29 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %29,5 düşüşle 451.799 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %0,8 düşüşle 6,34 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %1,9 artışla 2,58 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Mayıs (mt) Yıllık değişim %    Ocak-Mayıs (mt)    Yıllık değişim %   
Japonya    192.380 -34,7 1.208.822 -14,5
Avustralya    31.953 -8,6 147.986 -20,5
ABD    49.784 -12,8 213.829 -13
Hong Kong    24.461 21,4 167.168  1,3

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke    Mayıs (mt) Yıllık değişim %    Ocak-Mayıs (mt) Yıllık değişim %   
Çin    711.303 1,2 2.958.707 -19,4
Japonya    142.252 -27,1 789.391 -23,5
Hindistan    106.464 >1000 707.941 >1000
Tayvan    110.890 73,1 429.203 19,6
Güney Kore    120.258 -9,3 645.217 4,4
Endonezya    77.301 -56,5 656.562 5,2

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Nisan ayında %14,8 artış kaydetti

11 May | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Mart ayında %44,9 yükseldi

14 Nis | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Şubat ayında %42,6 azaldı

17 Mar | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında aylık %16,4 geriledi

10 Şub | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025 yılında %9,2 düştü

07 Oca | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Kasım ayında %0,4 düşüş kaydetti

08 Ara | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında %33,5 artış kaydetti

07 Kas | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Eylül ayında %15,3 geriledi

06 Eki | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Ağustos ayında %17 yükseldi

08 Eyl | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Temmuz ayında %1,2 azaldı

07 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis