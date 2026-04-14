 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vietnam’ın...

Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Mart ayında %44,9 yükseldi

Salı, 14 Nisan 2026 15:28:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %44,9 artışla 1,24 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %28,5 artışla 556.702 mt seviyesinde kaydedildi. 

Yılın ilk üç ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %2,9 düşüşle 3,62 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %8 artışla 1,49 milyon mt oldu. 

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Mart (mt) Yıllık değişim %    Ocak-Mart (mt)    Yıllık değişim %   
Japonya    306.656 11,6 741.525 -5,5
Avustralya    32.069 -55,9 58.489 -42,1
ABD    42.854 -3,5 120.895 -13,8
Hong Kong    27.457 -28,6 100.573  -11,8

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke    Mart (mt) Yıllık değişim %    Ocak-Mart (mt) Yıllık değişim %   
Çin    533.049 -25 1.582.748 -29,8
Japonya    192.191 1,5 442.800 -22,3
Hindistan    177.574 >1000 347.655 >1000
Tayvan    101.029 24,1 239.188 15,2
Güney Kore    92.262 -24,3 402.269 16
Endonezya    123.319 8,8 496.070 59,5

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Şubat ayında %42,6 azaldı

17 Mar | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında aylık %16,4 geriledi

10 Şub | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025 yılında %9,2 düştü

07 Oca | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Kasım ayında %0,4 düşüş kaydetti

08 Ara | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında %33,5 artış kaydetti

07 Kas | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Eylül ayında %15,3 geriledi

06 Eki | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Ağustos ayında %17 yükseldi

08 Eyl | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Temmuz ayında %1,2 azaldı

07 Ağu | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları 2025’in ilk yarısında yükseldi, ihracatı düştü

06 Ağu | Çelik Haberler

Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Haziran ayında %9,6 geriledi

08 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis