Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Mart ayında %44,9 yükseldi

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %44,9 artışla 1,24 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %28,5 artışla 556.702 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %2,9 düşüşle 3,62 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %8 artışla 1,49 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Mart (mt) Yıllık değişim % Ocak-Mart (mt) Yıllık değişim % Japonya 306.656 11,6 741.525 -5,5 Avustralya 32.069 -55,9 58.489 -42,1 ABD 42.854 -3,5 120.895 -13,8 Hong Kong 27.457 -28,6 100.573 -11,8

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler