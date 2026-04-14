Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Mart ayında %44,9 yükseldi

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %44,9 artışla 1,24 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %28,5 artışla 556.702 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk üç ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %2,9 düşüşle 3,62 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %8 artışla 1,49 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Mart (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Mart (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|306.656
|11,6
|741.525
|-5,5
|Avustralya
|32.069
|-55,9
|58.489
|-42,1
|ABD
|42.854
|-3,5
|120.895
|-13,8
|Hong Kong
|27.457
|-28,6
|100.573
|-11,8
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Mart (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Mart (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|533.049
|-25
|1.582.748
|-29,8
|Japonya
|192.191
|1,5
|442.800
|-22,3
|Hindistan
|177.574
|>1000
|347.655
|>1000
|Tayvan
|101.029
|24,1
|239.188
|15,2
|Güney Kore
|92.262
|-24,3
|402.269
|16
|Endonezya
|123.319
|8,8
|496.070
|59,5