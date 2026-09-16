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Vietnam'ın çelik ithalatı 2026 yılının Ağustos ayında aylık %0,8 düşüş kaydetti

Çarşamba, 16 Eylül 2026 12:18:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla %0,8 düşüşle 1,36 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %37,8 düşüşle 381.228 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk sekiz ayında Vietnam'ın çelik ithalatı yıllık %3,2 artışla 10,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %3,1 artışla 4,17 milyon mt oldu.

Vietnam'ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Ağustos (mt) Yıllık değişim % Ocak-Ağustos (mt) Yıllık değişim %
Japonya 94.727 -62,3 1.781.364 -16,9
Avustralya 12.681 -18 315.335 28,9
ABD 75.328 -28,5 542.516 8,2
Hong Kong 37.922 49,1 277.800  5,7

Vietnam'ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Ağustos (mt) Yıllık değişim % Ocak-Ağustos (mt) Yıllık değişim %
Çin 740.736 -0,5 5.245.585 -10,8
Japonya 157.829 -11 1.258.702 -18,3
Hindistan 47.779 5.043,1 941.525 8.743,1
Tayvan 89.753 6,6 734.389 29,4
Güney Kore 103.292 -52,9 941.021 -10,7
Endonezya 197.980 164,1 1.044.115 27,9
Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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