Vietnam'ın çelik ithalatı 2026 yılının Ağustos ayında aylık %0,8 düşüş kaydetti

Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla %0,8 düşüşle 1,36 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %37,8 düşüşle 381.228 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk sekiz ayında Vietnam'ın çelik ithalatı yıllık %3,2 artışla 10,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %3,1 artışla 4,17 milyon mt oldu.

Vietnam'ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Ağustos (mt) Yıllık değişim % Ocak-Ağustos (mt) Yıllık değişim % Japonya 94.727 -62,3 1.781.364 -16,9 Avustralya 12.681 -18 315.335 28,9 ABD 75.328 -28,5 542.516 8,2 Hong Kong 37.922 49,1 277.800 5,7

Vietnam'ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler