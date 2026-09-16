Vietnam'ın çelik ithalatı 2026 yılının Ağustos ayında aylık %0,8 düşüş kaydetti

Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla %0,8 düşüşle 1,36 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %37,8 düşüşle 381.228 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk sekiz ayında Vietnam'ın çelik ithalatı yıllık %3,2 artışla 10,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %3,1 artışla 4,17 milyon mt oldu.
Vietnam'ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Ağustos (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Ağustos (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|94.727
|-62,3
|1.781.364
|-16,9
|Avustralya
|12.681
|-18
|315.335
|28,9
|ABD
|75.328
|-28,5
|542.516
|8,2
|Hong Kong
|37.922
|49,1
|277.800
|5,7
Vietnam'ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Ağustos (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Ağustos (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|740.736
|-0,5
|5.245.585
|-10,8
|Japonya
|157.829
|-11
|1.258.702
|-18,3
|Hindistan
|47.779
|5.043,1
|941.525
|8.743,1
|Tayvan
|89.753
|6,6
|734.389
|29,4
|Güney Kore
|103.292
|-52,9
|941.021
|-10,7
|Endonezya
|197.980
|164,1
|1.044.115
|27,9