Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında Eylül ayına kıyasla %5,3 artışla 1,27 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %50,7 artışla 730.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında Vietnam'ın çelik ithalatı yıllık %1 artışla 12,85 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %4,8 artışla 5,39 milyon mt oldu.

Vietnam'ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Ekim (mt) Yıllık değişim % Ocak-Ekim (mt) Yıllık değişim % Japonya 207.155 -33,3 2.158.985 -21,5 Avustralya 40.401 31,5 385.337 38,8 ABD 141.765 85 724.458 11,8 Hong Kong 50.030 130,8 367.631 18,6

Vietnam'ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler