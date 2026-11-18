Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında Eylül ayına kıyasla %5,3 artışla 1,27 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %50,7 artışla 730.800 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk on ayında Vietnam'ın çelik ithalatı yıllık %1 artışla 12,85 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %4,8 artışla 5,39 milyon mt oldu.
Vietnam'ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Ekim (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Ekim (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|207.155
|-33,3
|2.158.985
|-21,5
|Avustralya
|40.401
|31,5
|385.337
|38,8
|ABD
|141.765
|85
|724.458
|11,8
|Hong Kong
|50.030
|130,8
|367.631
|18,6
Vietnam'ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Ekim (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Ekim (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|515.491
|-50
|6.413.211
|-14,3
|Japonya
|117.978
|-10,2
|1.484.399
|-18,5
|Hindistan
|54.239
|>1.000
|1.047.080
|>1.000
|Tayvan
|80.817
|-29.,7
|899.929
|18,4
|Güney Kore
|89.792
|-31,2
|1.112.884
|-14,9
|Endonezya
|362.541
|493,8
|1.584.344
|55,7