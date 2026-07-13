Vietnam’ın çelik ithalatı 2026'nın Haziran ayında aylık %10,6 arttı

Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %10,6 artışla 1,43 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %33,8 artışla 604.432 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında Vietnam’ın çelik ithalatı yıllık %2,8 artışla 7,77 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %5 artışla 3,19 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Haziran (mt) Yıllık değişim % Ocak-Haziran (mt) Yıllık değişim % Japonya 256.783 0,1 1.465.417 -12,3 Avustralya 57.177 >1000 215.728 13,6 ABD 108.783 50,3 322.612 1,5 Hong Kong 50.970 21,2 218.110 5,3

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler