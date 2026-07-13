Vietnam’ın çelik ithalatı 2026'nın Haziran ayında aylık %10,6 arttı

Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %10,6 artışla 1,43 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %33,8 artışla 604.432 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk yarısında Vietnam’ın çelik ithalatı yıllık %2,8 artışla 7,77 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %5 artışla 3,19 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Haziran (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Haziran (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|256.783
|0,1
|1.465.417
|-12,3
|Avustralya
|57.177
|>1000
|215.728
|13,6
|ABD
|108.783
|50,3
|322.612
|1,5
|Hong Kong
|50.970
|21,2
|218.110
|5,3
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Haziran (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Haziran (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|862.529
|13,9
|3.818.534
|-13,8
|Japonya
|172.028
|-2
|961.455
|-20,4
|Hindistan
|71.722
|>1000
|779.665
|>1000
|Tayvan
|83.579
|29,6
|512.782
|21,1
|Güney Kore
|125.387
|42,1
|770.630
|9,1
|Endonezya
|102.972
|124,9
|759.535
|13,4