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Vietnam’ın çelik ithalatı 2026'nın Haziran ayında aylık %10,6 arttı

Pazartesi, 13 Temmuz 2026 13:51:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %10,6 artışla 1,43 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık %33,8 artışla 604.432 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında Vietnam’ın çelik ithalatı yıllık %2,8 artışla 7,77 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde yıllık %5 artışla 3,19 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Haziran (mt) Yıllık değişim % Ocak-Haziran (mt) Yıllık değişim %
Japonya 256.783 0,1 1.465.417 -12,3
Avustralya 57.177 >1000 215.728 13,6
ABD 108.783 50,3 322.612 1,5
Hong Kong 50.970 21,2 218.110 5,3

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Haziran (mt) Yıllık değişim % Ocak-Haziran (mt) Yıllık değişim %
Çin 862.529 13,9 3.818.534 -13,8
Japonya 172.028 -2 961.455 -20,4
Hindistan 71.722 >1000 779.665 >1000
Tayvan 83.579 29,6 512.782 21,1
Güney Kore 125.387 42,1 770.630 9,1
Endonezya 102.972 124,9 759.535 13,4

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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