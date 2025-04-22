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Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları birinci çeyrekte arttı

Salı, 22 Nisan 2025 10:37:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre bu yılın Mart ayında Vietnam’ın çelik üretimi bir önceki aya göre %25,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %15 artışla 2,69 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Şubat ayına göre %25,6 ve bir önceki yılın Mart ayına kıyasla %26,4 artışla 3,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Mart döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %5,7 artışla 7,46 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %12,2 artışla 7,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Şubat ayında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı aylık %64,1 ve yıllık %33,8 artışla 1,56 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin nihai mamul ihracatı aylık %9,8 ve yıllık %16,7 düşüşle 828.000 mt oldu.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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