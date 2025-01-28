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Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları 2024’te arttı

Salı, 28 Ocak 2025 12:20:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında Vietnam’ın çelik üretimi, aylık %1,14 artış ve yıllık %10,8 düşüşle 2,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Kasım ayına kıyasla %1,19 artış ve bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla %13,5 düşüşle 2,32 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2024 yılında Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %6,1 artışla 29,44 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %10,4 artışla 29,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan geçtiğimiz yılın Aralık ayında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı aylık %6,32 ve yıllık %32,9 artışla 1,55 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin nihai mamul ihracatı aylık %17,6 ve yıllık %32,69 düşüşle 727.000 mt oldu.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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