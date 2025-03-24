Vietnam’ın çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde düştü, satışları arttı

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre bu yılın Şubat ayında Vietnam’ın çelik üretimi bir önceki aya göre %6,25 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 2,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Ocak ayına göre %16,63 ve bir önceki yılın Şubat ayına kıyasla %29,8 artışla 2,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle 4,45 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %4,6 artışla 4,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak ayında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı aylık %38,89 ve yıllık %36,18 düşüşle 950.000 mt seviyesinde yer alırken, ülkenin nihai mamul ihracatı aylık %26,48 artış ve yıllık %20,7 düşüşle 919.000 mt oldu.