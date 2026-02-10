 |  Giriş 
Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında aylık %16,4 geriledi

Salı, 10 Şubat 2026 14:04:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %16,4 düşüş ve yıllık %60,6 artışla 1,52 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %25,8 düşüş ve yıllık %68,4 artışla 507.237 mt seviyesinde kaydedildi.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler       

Ülke         Ocak 2026 (mt) Yıllık değişim %        
Japonya         203.040 38,8
Avustralya         8.539 -69,1
ABD         51.047 43,7
Hong Kong         53.790 17,8

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler 

Ülke         Ocak 2026 (mt) Yıllık değişim %        
Çin         695.365 29,4
Japonya         148.128 -3,9
Hindistan         87.356 >1000
Tayvan         79.207 25,5
Güney Kore         176.752 71
Endonezya         260.111 235,8

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

