Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında aylık %16,4 geriledi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %16,4 düşüş ve yıllık %60,6 artışla 1,52 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %25,8 düşüş ve yıllık %68,4 artışla 507.237 mt seviyesinde kaydedildi.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Ocak 2026 (mt) Yıllık değişim % Japonya 203.040 38,8 Avustralya 8.539 -69,1 ABD 51.047 43,7 Hong Kong 53.790 17,8

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler