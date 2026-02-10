Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında aylık %16,4 geriledi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %16,4 düşüş ve yıllık %60,6 artışla 1,52 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %25,8 düşüş ve yıllık %68,4 artışla 507.237 mt seviyesinde kaydedildi.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Ocak 2026 (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|203.040
|38,8
|Avustralya
|8.539
|-69,1
|ABD
|51.047
|43,7
|Hong Kong
|53.790
|17,8
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Ocak 2026 (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|695.365
|29,4
|Japonya
|148.128
|-3,9
|Hindistan
|87.356
|>1000
|Tayvan
|79.207
|25,5
|Güney Kore
|176.752
|71
|Endonezya
|260.111
|235,8