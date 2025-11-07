Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında %33,5 artış kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %33,5 artışla 1,52 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %6,9 artışla 564.236 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 12,72 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %32,6 artışla 5,14 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Ekim (mt) Yıllık değişim % Ocak-Ekim (mt) Yıllık değişim % Japonya 310.358 63,7 2.750.878 38,5 Avustralya 30.716 3,4 277.575 0,3 ABD 76.629 78,6 647.709 55,6 Hong Kong 21.673 -37,7 309.927 -35,6

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler