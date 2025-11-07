 |  Giriş 
Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında %33,5 artış kaydetti

Cuma, 07 Kasım 2025 16:01:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %33,5 artışla 1,52 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %6,9 artışla 564.236 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 12,72 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %32,6 artışla 5,14 milyon mt oldu. 

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Ekim (mt) Yıllık değişim %    Ocak-Ekim (mt)    Yıllık değişim %   
Japonya    310.358 63,7 2.750.878 38,5
Avustralya    30.716 3,4 277.575 0,3
ABD    76.629 78,6 647.709 55,6
Hong Kong    21.673 -37,7  309.927  -35,6

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler    

Ülke    Ekim (mt) Yıllık değişim %    Ocak-Ekim (mt) Yıllık değişim %   
Çin    1.030.007 -44,3 7.484.643 -26,3
Japonya    131.334 -23,8 1.821.614 7,2
Hindistan    1153 -94,7 13.402 -94,5
Tayvan    114.888 56,3 760.343 4,4
Güney Kore    130.430 -9 1.307.145 24
Endonezya    61.059 -49,6 1.017.667 57,7

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

