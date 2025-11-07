Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında %33,5 artış kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %33,5 artışla 1,52 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %6,9 artışla 564.236 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk dokuz ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 12,72 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %32,6 artışla 5,14 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Ekim (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Ekim (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|310.358
|63,7
|2.750.878
|38,5
|Avustralya
|30.716
|3,4
|277.575
|0,3
|ABD
|76.629
|78,6
|647.709
|55,6
|Hong Kong
|21.673
|-37,7
|309.927
|-35,6
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Ekim (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Ekim (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|1.030.007
|-44,3
|7.484.643
|-26,3
|Japonya
|131.334
|-23,8
|1.821.614
|7,2
|Hindistan
|1153
|-94,7
|13.402
|-94,5
|Tayvan
|114.888
|56,3
|760.343
|4,4
|Güney Kore
|130.430
|-9
|1.307.145
|24
|Endonezya
|61.059
|-49,6
|1.017.667
|57,7