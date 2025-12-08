Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Kasım ayında %0,4 düşüş kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Kasım ayında aylık %0,4 düşüşle 1,52 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %23,8 düşüşle 429.802 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk on bir ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %11,9 düşüşle 14,24 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %29,1 artışla 5,57 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Kasım (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Kasım (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|221.842
|-12,5
|2.967.828
|32,5
|Avustralya
|27.008
|-9,6
|304.583
|-0,7
|ABD
|41.712
|-1,5
|689.421
|50,3
|Hong Kong
|17.976
|-40,2
|327.903
|-35,9
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Kasım (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Kasım (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|870.786
|-0,6
|8.362.479
|-24,2
|Japonya
|165.077
|-25,2
|1.987.902
|3,6
|Hindistan
|49.882
|>1000
|63.284
|-74,1
|Tayvan
|59.013
|-14
|819.356
|2,8
|Güney Kore
|190.941
|6,3
|1.498.102
|21,5
|Endonezya
|153.744
|51,2
|1.169.704
|56,6