Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Kasım ayında %0,4 düşüş kaydetti

Pazartesi, 08 Aralık 2025 14:44:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Kasım ayında aylık %0,4 düşüşle 1,52 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %23,8 düşüşle 429.802 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %11,9 düşüşle 14,24 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %29,1 artışla 5,57 milyon mt oldu. 

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Kasım (mt) Yıllık değişim %    Ocak-Kasım (mt)    Yıllık değişim %   
Japonya    221.842 -12,5 2.967.828 32,5
Avustralya    27.008 -9,6 304.583 -0,7
ABD    41.712 -1,5 689.421 50,3
Hong Kong    17.976 -40,2  327.903 -35,9

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler    

Ülke    Kasım (mt) Yıllık değişim %    Ocak-Kasım (mt) Yıllık değişim %   
Çin    870.786 -0,6 8.362.479 -24,2
Japonya    165.077 -25,2 1.987.902 3,6
Hindistan    49.882 >1000 63.284 -74,1
Tayvan    59.013 -14 819.356 2,8
Güney Kore    190.941 6,3 1.498.102 21,5
Endonezya    153.744 51,2 1.169.704 56,6

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

