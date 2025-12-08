Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Kasım ayında %0,4 düşüş kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Kasım ayında aylık %0,4 düşüşle 1,52 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %23,8 düşüşle 429.802 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %11,9 düşüşle 14,24 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %29,1 artışla 5,57 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Kasım (mt) Yıllık değişim % Ocak-Kasım (mt) Yıllık değişim % Japonya 221.842 -12,5 2.967.828 32,5 Avustralya 27.008 -9,6 304.583 -0,7 ABD 41.712 -1,5 689.421 50,3 Hong Kong 17.976 -40,2 327.903 -35,9

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler