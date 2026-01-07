Vietnam’ın çelik ithalatı 2025 yılında %9,2 düştü

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %19,7 artışla 1,82 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %59,1 artışla 683.854 mt seviyesinde kaydedildi.
Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %19,7 artışla 1,82 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %59,1 artışla 683.854 mt seviyesinde kaydedildi.
2025 yılının tamamında ülkenin çelik ithalatı yıllık %9,2 düşüşle 16,09 milyon mt seviyesine inerken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %27,2 artışla 6,25 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Aralık 2025 (mt)
|Yıllık değişim %
|2025 (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|327.892
|-8,5
|3.295.631
|26,8
|Avustralya
|64.942
|96,3
|369.525
|8,8
|ABD
|98.725
|109,4
|788.146
|55,8
|Hong Kong
|46.470
|13,3
|374.373
|-32,2
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Aralık 2025 (mt)
|Yıllık değişim %
|2025 (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|851.507
|-5,3
|9.244.165
|-22,5
|Japonya
|195.369
|-27,7
|2.183.235
|-0,3
|Hindistan
|65.988
|>1000
|129.272
|-47,5
|Tayvan
|95.484
|27,9
|914.865
|5
|Güney Kore
|193.451
|1,7
|1.693.849
|19
|Endonezya
|344.211
|259,7
|1.514.796
|79,8