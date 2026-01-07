 |  Giriş 
Vietnam’ın çelik ithalatı 2025 yılında %9,2 düştü

Çarşamba, 07 Ocak 2026 14:48:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %19,7 artışla 1,82 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %59,1 artışla 683.854 mt seviyesinde kaydedildi.

2025 yılının tamamında ülkenin çelik ithalatı yıllık %9,2 düşüşle 16,09 milyon mt seviyesine inerken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %27,2 artışla 6,25 milyon mt oldu. 

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Aralık 2025 (mt) Yıllık değişim %    2025 (mt)    Yıllık değişim %   
Japonya    327.892 -8,5 3.295.631 26,8
Avustralya    64.942 96,3 369.525 8,8
ABD    98.725 109,4 788.146 55,8
Hong Kong    46.470 13,3  374.373  -32,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler    

Ülke    Aralık 2025 (mt) Yıllık değişim %    2025 (mt) Yıllık değişim %   
Çin    851.507 -5,3 9.244.165 -22,5
Japonya    195.369 -27,7 2.183.235 -0,3
Hindistan    65.988 >1000 129.272 -47,5
Tayvan    95.484 27,9 914.865 5
Güney Kore    193.451 1,7 1.693.849 19
Endonezya    344.211 259,7 1.514.796 79,8

