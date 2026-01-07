Vietnam’ın çelik ithalatı 2025 yılında %9,2 düştü

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %19,7 artışla 1,82 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %59,1 artışla 683.854 mt seviyesinde kaydedildi.

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %19,7 artışla 1,82 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %59,1 artışla 683.854 mt seviyesinde kaydedildi.

2025 yılının tamamında ülkenin çelik ithalatı yıllık %9,2 düşüşle 16,09 milyon mt seviyesine inerken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %27,2 artışla 6,25 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Aralık 2025 (mt) Yıllık değişim % 2025 (mt) Yıllık değişim % Japonya 327.892 -8,5 3.295.631 26,8 Avustralya 64.942 96,3 369.525 8,8 ABD 98.725 109,4 788.146 55,8 Hong Kong 46.470 13,3 374.373 -32,2

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler