Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Şubat ayında %42,6 azaldı

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %42,6 düşüşle 873.107 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %14,7 düşüşle 432.882 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk iki ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %4,5 düşüşle 2,39 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %14,9 artışla 940.028 mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Şubat (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Şubat (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|232.602
|-36,1
|435.474
|-14,7
|Avustralya
|17.873
|537,4
|26.413
|465,5
|ABD
|26.994
|-55,4
|78.041
|-18,7
|Hong Kong
|19.366
|-35,4
|73.126
|-3,3
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Şubat (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Şubat (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|370.428
|-63,2
|1.065.486
|-31
|Japonya
|108.286
|-52,3
|256.415
|-32,7
|Hindistan
|82.725
|>1000
|174.299
|>1000
|Tayvan
|52.925
|-16
|132.127
|4,7
|Güney Kore
|133.284
|9,6
|310.041
|37,8
|Endonezya
|112.661
|-6,4
|368.890
|86,5