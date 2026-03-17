Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Şubat ayında %42,6 azaldı

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %42,6 düşüşle 873.107 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %14,7 düşüşle 432.882 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %4,5 düşüşle 2,39 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %14,9 artışla 940.028 mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Şubat (mt) Yıllık değişim % Ocak-Şubat (mt) Yıllık değişim % Japonya 232.602 -36,1 435.474 -14,7 Avustralya 17.873 537,4 26.413 465,5 ABD 26.994 -55,4 78.041 -18,7 Hong Kong 19.366 -35,4 73.126 -3,3

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler