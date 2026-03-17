 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vietnam’ın...

Vietnam’ın çelik ithalatı 2026’nın Şubat ayında %42,6 azaldı

Salı, 17 Mart 2026 14:42:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %42,6 düşüşle 873.107 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %14,7 düşüşle 432.882 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %4,5 düşüşle 2,39 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %14,9 artışla 940.028 mt oldu. 

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Şubat (mt) Yıllık değişim %    Ocak-Şubat (mt)    Yıllık değişim %   
Japonya    232.602 -36,1 435.474 -14,7
Avustralya    17.873 537,4 26.413 465,5
ABD    26.994 -55,4 78.041 -18,7
Hong Kong    19.366 -35,4 73.126  -3,3

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler    

Ülke    Şubat (mt) Yıllık değişim %    Ocak-Şubat (mt) Yıllık değişim %   
Çin    370.428 -63,2 1.065.486 -31
Japonya    108.286 -52,3 256.415 -32,7
Hindistan    82.725 >1000 174.299 >1000
Tayvan    52.925 -16 132.127 4,7
Güney Kore    133.284 9,6 310.041 37,8
Endonezya    112.661 -6,4 368.890 86,5

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis