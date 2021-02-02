Vietnam’ın çelik ihracatı 2020’de %47,9 arttı

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Kasım ayına kıyasla %4,3 düşerek 942.256 mt oldu.
2020 yılının tamamında ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %47,9 artarak 9,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Aralık (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
2020 (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
280.838
|
106,6
|
3.537.585
|
699,3
|
Kamboçya
|
158.417
|
16
|
1.563.602
|
-7,9
|
Tayland
|
44.295
|
29,6
|
675.482
|
78,4
|
Filipinler
|
64.288
|
8,5
|
556.803
|
95,2
|
Tayvan
|
38.953
|
637
|
293.613
|
43,6