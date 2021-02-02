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Vietnam’ın çelik ihracatı 2020’de %47,9 arttı

Salı, 02 Şubat 2021 15:35:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Kasım ayına kıyasla %4,3 düşerek 942.256 mt oldu.

2020 yılının tamamında ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %47,9 artarak 9,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Aralık (mt)

Yıllık değişim (%)

2020 (mt)

Yıllık değişim (%)

Çin

280.838

106,6

3.537.585

699,3

Kamboçya

158.417

16

1.563.602

-7,9

Tayland

44.295

29,6

675.482

78,4

Filipinler

64.288

8,5

556.803

95,2

Tayvan

38.953

637

293.613

43,6

Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Vietnam  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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