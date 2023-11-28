Türk çelik üreticilerinin üzerindeki ihracat baskısı sürüyor

Salı, 28 Kasım 2023 18:52:31 (GMT+3) | İstanbul

28 Kasım Salı günü İstanbul’da gerçekleşen 18. SteelOrbis Çelik Konferansı “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar”ın üçüncü oturumunda Mesut Özdöl’ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşmacılar Türkiye çelik sektöründeki gelişmeler hakkında yorum yaptı ve sektörün geleceğine yönelik beklentilerini paylaştı.

Çolakoğlu Metalurji’nin 2023 yılını 3 milyon mt satışla kapatacağını ifade eden şirketin Boru Profil ve İkincil Üreticiler Satış Müdürü Kürşad Aynas, üretimin 2,8-2,9 milyon mt aralığında kaydedileceğini belirtti. Şirketin yatırımları hakkında bilgi veren Aynas, devreye alınan 1,5 milyon mt kapasiteli ikinci slab fırınıyla 2024 yılında toplam üretim kapasitesinin 4 milyon mt’a çıkmasının hedeflendiğini söyledi. Türkiye’nin ABD ve AB’nin koruma önlemleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini hatırlatan Aynas, şartların giderek zorlaşacağını, başta AB olmak üzere ülkelerin piyasalarını korumak için karbon vergisine yöneleceklerini belirtti. Çolakoğlu yetkilisi mevcut ve gelecekteki olumsuz koşullardan sıyrılmak için Türkiye çelik sektörünün katma değeri yüksek ürün üretimine odaklanması gerektiğini ifade etti. Öte yandan dampingli fiyatlarla satış yapmak isteyen ülkelerin Türkiye’ye yöneldiğini hatırlatan Aynas, Türkiye’nin bu kadar ucuz bir pazar olmaması gerektiğini belirtti. Geleceğe yönelik en büyük risklerden birinin hammadde bulunabilirliği olduğunu düşünen Aynas, Türkiye çelik sektörünün finansal riskler ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Türkiye’deki kurulu kapasitelerden bahsederek sözlerine başlayan Soğuk Hadde ve Galvaniz Üreticileri Derneği (SOGAD) Genel Sekreteri Asuman Gürsoy, ülkede 9 milyon mt soğuk rulo sac, 3,6 milyon mt tavlama, 5,8 milyon mt galvanizleme, 1,6 milyon mt boyalı sac kapasitesi bulunduğunu bildirdi. Ülkede devreye alınan ve alınacak ilave yatırımların Türkiye soğuk ve galvanizli sac piyasası üzerindeki ihracat baskısını artırdığını söyleyen Gürsoy, iç piyasada da acımasız bir rekabet ortamı olduğunu ifade etti. Gürsoy Türkiye’ye yapılan dampingli sıcak rulo sac ithalatındaki artışın ise yüksek üretim maliyetleri nedeniyle iç piyasada rekabetçi olmayan fiyatlardan kaynaklandığını belirtti. Asuman Gürsoy jeopolitik sıkıntılar, artan kapasiteler, sınırda karbon düzenleme mekanizmasına bağlı kısıtlamalar, finansmana erişim ve azalan talebin piyasanın gelecekte karşılaşacağı riskler olmaya devam edeceğini ifade etti.

Sıcak rulo sac ithalatı konusunda Coşkunöz Metal Form’un Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mercanlı otomotiv sektörü oyuncusu olarak katma değeri yüksek ürünlerde %15-20 bandında ithal sıcak rulo sac kullandıklarını, söz konusu ürünler olmazsa üretim gerçekleştiremeyeceklerini ifade etti. Mercanlı piyasadaki çalkantılar karşısında sürdürülebilirliği sağlamak için son kullanıcıların güçlü şirketlerle uzun dönemli proje ortaklıkları yapmalarını tavsiye ediyor.

Bir diğer panelist Kocaer Çelik’in Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çakmur, şirketin üretiminin en az %75’ini 140 ülkeye ihraç ettiğini ifade etti. Küresel çelik piyasasında kapasitelerin sürekli arttığını ancak ihracat pastasının büyümediğini ifade eden Çakmur, korumacılık önlemleri karşısında pastadan pay almak isteyen Türkiye’nin çelik içeren ürün ihracatına (indirekt ihracat) yönelmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin yalnızca yeni pazarlara girmesinin yetmeyeceğini söyleyen Çakmur, söz konusu pazarlarda sürdürülebilir olmak ve ihracatını artırmak için dağıtım kanallarıyla ihracat yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini ifade etti. Piyasanın karşılaşacağı en büyük riskin iklim değişikliği olduğunu düşünen Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Üyesi, yeşil çelik üretimine yönelik devlet teşvikinin büyük önem taşıdığını belirtti.