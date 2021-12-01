Veysel Yayan: Üretimdeki artışı ihracat sırtlıyor

Çarşamba, 01 Aralık 2021 11:27:03 (GMT+3) | İstanbul

1 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da 300’ü konferans mekanında olmak üzere yaklaşık 900 katılımcıyla gerçekleşen 16. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"'da konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan sözlerine son açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre, ilk üç çeyrekte Türkiye’nin %12,2 büyüdüğünü, önümüzdeki aylarda sıkıntı yaşansa bile yıl sonu itibarıyla büyüme oranının %10’un üzerinde kalacağının düşünüldüğünü söyleyerek başladı. Bu verilere bakıldığında, inşaat sektörünün sıkıntılı durumda olduğunu, Eylül ayında inşaat demiri tüketiminde %40 düşüş görülürken, Ekim ayında %10 artış kaydedildiğini ifade etti. Yayan, eldeki stokların eritilmesiyle önümüzdeki yıl inşaatta canlanma beklendiğini de ekledi.

Ham çelik üretimi açısından, Türkiye’nin ilk üç çeyrekte kaydettiği yaklaşık %15 artışa kıyasla dünya çelik üretimindeki büyüme %5,9 oldu. Böylece, yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin ham çelik üretimindeki artışın dünya çelik üretimindeki büyümeye oranla üç kat daha fazla olması bekleniyor. Türkiye’nin çelik üretimi ilk 10 ayda, yıllık %14,2 artışla 33,3 milyon mt seviyesinde kaydedilerek 8. sırada yer aldı, dünya çelik üretimindeki payı ise %2,1 oldu. Veysel Yayan, Almanya ile Türkiye arasındaki farkın 500.000-600.000 mt’dan 200.000 mt’a düştüğünü, önümüzdeki iki ay içinde bunun kapatılmasının mümkün olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin 2021 yılında da, 2020 yılında olduğu gibi Almanya’yı geçme ihtimali bulunduğunun altını çizdi.

Kapasite kullanım oranlarının dünya genelinde gevşeyerek 2020 yılında %75,1 seviyesine indiğini, Türkiye’de ise %65’ten %75’e yükseldiğini belirten Yayan, yıl sonunda dünyada kapasite kullanım oranlarının %75’in üzerine çıkmayacağını böylece Türkiye’nin dünyanın geri kalanıyla arasındaki farkı kapatacağını söyledi.

2020 yılında 29,5 milyon mt, bu yılın ilk 10 ayında ise 27,6 milyon mt olan Türkiye’nin nihai mamul tüketiminin önümüzdeki iki ay 5,5 milyon mt daha artması bekleniyor. Aynı dönemde, uzun ürün üretiminin 21,8 milyon mt, yassı ürün üretiminin 12,4 milyon mt olduğunu belirten Yayan, yıl sonunda yassı ürün üretiminin 15 milyon mt’a ulaşmasının beklendiğini, ayrıca önümüzdeki 2-3 yıl içinde gerçekleşecek yeni yatırımlarla birlikte şu an 8 milyon mt civarında bulunan ithalatın hızlıca düşüşe geçeceğini sözlerine ekledi. Yayan, toplam çelik tüketiminde ithalatın payı %34 iken, yassı ürün tüketiminde bunun %53’e çıktığının altını çizdi. Öte yandan, yılın ilk 10 ayında ihracatın 16,6 milyon mt, ithalatın 12,9 milyon mt seviyelerinde gerçekleşmesiyle ihracatın ithalatı karşılama oranının gelişme göstererek %110’dan %115’e çıktığını belirten Yayan, 2-3 aydır ihracatta görülen iyi performansın yurt içi talepteki daralmanın baskısından kaynaklı olduğunu söyledi. Veysel Yayan ayrıca, son aylarda üretimdeki artışı ihracatın sırtladığını, önümüzdeki yıllarda iç tedarikin daha ağırlıklı olacağı bir yapının ortaya çıkacağını ifade etti.

2021 yılında çelik sektöründe yaşanan sıkıntılara da değinen Yayan, özellikle konteyner krizi ve petrol fiyatları sonucunda taşıma fiyatlarının arttığını, ayrıca yeşil mutabakatla birlikte kömür kullanımındaki düşüşle birlikte doğal gaz fiyatlarında dört misli artış görüldüğünü, bunun sonucunda elektrik fiyatlarının da arttığını vurguladı. Öte yandan, hurda ihracatını engellemeye dair girişimlerin de arttığını, Rusya’nın hurda ihracatı vergisini 2022 yılı itibarıyla 100€/mt’a, Ukrayna’nın ise 200€/mt’a çıkardığını bildirdi.