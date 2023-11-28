Metin Tayfun İşeri: Bölgeselleşmenin daralacağına yönelik endişeler var

Salı, 28 Kasım 2023 11:13:29 (GMT+3) | İstanbul

28 Kasım Salı günü İstanbul’da 600’e yakın katılımcıyla gerçekleşen 18. SteelOrbis Çelik Konferansı “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar”da konuşan Çolakoğlu Metalurji İş Geliştirme ve Yurtdışı İştirak Direktörü ve Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tayfun İşeri, küresel çelik sektörünün durumu hakkında yorum yaptı ve sektörün geleceğine yönelik beklentilerini paylaştı.

ABD’nin 232. Madde vergileri ve AB’nin koruma önlemleriyle sektörün küreselleşmeden bölgeselleşmeye doğru hareket ettiğini ifade eden İşeri, piyasada bölgeselleşmenin daha fazla daralıp daralmayacağına yönelik endişeler olduğunu ekledi. ABD’de söz konusu önlemler kapsamında uygulanan %25 oranındaki vergiler sayesinde birçok yatırım gerçekleştirildiğini ve tesislerin yenilendiğini belirten YİSAD Yönetim Kurulu Başkanı, ABD’li üreticilerin kapasite kullanım oranlarını düşürerek fiyatlarını yükselttiğini söyledi. ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı koruma önlemlerinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağına yönelik soru karşısında Tayfun İşeri ABD’nin Türkiye ve birkaç ülke hariç diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşması imzaladığını veya kota getirdiğini hatırlattı. Bununla birlikte ABD’nin Türkiye’ye yönelik önlemleri konusunda kısa ve orta vadeli öngörüde bulunamayacağını ancak önlemlerin kaldırılacağına yönelik çok da umudu olmadığını belirtti. Buna ek olarak İşeri AB’nin getireceği karbon vergisinin fiyatların yükselmesine neden olarak bölgenin hurda ihracatını etkileyeceğini ifade etti.

Öte yandan Rusya-Ukrayna ile İsrail-Filistin arasında süregelen savaşlar ve Türkiye’de meydana gelen depremin talebin yön değiştirmesine neden olduğunu belirten İşeri, benzeri görülmemiş enflasyon ve faiz oranlarının çelik sektörünün karşılaştığı en büyük sıkıntılar olmaya devam ettiğini hatırlattı.