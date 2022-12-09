Veysel Yayan: Türkiye dampingli çeliğe yönelik soruşturma başlatmalı

Cuma, 09 Aralık 2022 15:50:40 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, artan ithalat ve Türkiye’ye düşük fiyattan yapılan çelik satışları karşısında Türkiye çelik sektörünün antidamping soruşturmaları başlatması gerektiğini ifade etti.

ABD ve AB’nin Türkiye’ye karşı koruma önlemleri uyguladığını hatırlatan Yayan, özellikle Uzak Doğu ülkelerine yönelik bir damping soruşturması çalışması olduğunu bildirdi. Söz konusu çalışmayı önümüzdeki aylarda sonuçlandırmayı hedeflediklerini söyleyen Yayan, Türkiye’ye dampingli fiyatlarla satış yapılmasının engellenmesi ve ihracatta kaydedilen düşüş karşısında ithalattaki artışın önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye çelik sektörünün durumu hakkında ise Veysel Yayan, %50 oranında artan enerji maliyetlerinin ülkenin rekabet gücünü azalttığını ve çelik üretiminin Ağustos ayından bu yana %20’nin üzerinde düşüş gösterdiğini belirtti. Avrupa ülkelerinin enerji açısından devlet yardımı aldığını hatırlatan Yayan, Türkiye çelik sektörünün bu ülkelerdeki sübvansiyondan memnun olmadığını, Türk şirketlerin böyle bir yardım alması durumunda telafi edici vergiyle karşılaşılacağını ifade etti.