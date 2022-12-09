﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Veysel Yayan: Türkiye dampingli çeliğe yönelik soruşturma başlatmalı

Cuma, 09 Aralık 2022 15:50:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, artan ithalat ve Türkiye’ye düşük fiyattan yapılan çelik satışları karşısında Türkiye çelik sektörünün antidamping soruşturmaları başlatması gerektiğini ifade etti.

ABD ve AB’nin Türkiye’ye karşı koruma önlemleri uyguladığını hatırlatan Yayan, özellikle Uzak Doğu ülkelerine yönelik bir damping soruşturması çalışması olduğunu bildirdi. Söz konusu çalışmayı önümüzdeki aylarda sonuçlandırmayı hedeflediklerini söyleyen Yayan, Türkiye’ye dampingli fiyatlarla satış yapılmasının engellenmesi ve ihracatta kaydedilen düşüş karşısında ithalattaki artışın önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye çelik sektörünün durumu hakkında ise Veysel Yayan, %50 oranında artan enerji maliyetlerinin ülkenin rekabet gücünü azalttığını ve çelik üretiminin Ağustos ayından bu yana %20’nin üzerinde düşüş gösterdiğini belirtti. Avrupa ülkelerinin enerji açısından devlet yardımı aldığını hatırlatan Yayan, Türkiye çelik sektörünün bu ülkelerdeki sübvansiyondan memnun olmadığını, Türk şirketlerin böyle bir yardım alması durumunda telafi edici vergiyle karşılaşılacağını ifade etti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Kota ve Vergiler Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

Bursa PS: Kapasite yatırımları devam ediyor, maliyetler fiyatları belirliyor

14 Haz | Çelik Haberler

Uğur Dalbeler: Hindistan’ın yeni ihracat vergisi Türkiye’nin rekabet şansını yükseltecek

25 May | Çelik Haberler

Çelik Dış Ticaret Derneği: Ukrayna ile Türkiye arasındaki anlaşma bu haliyle kabul edilemez, görüşmeler devam etmeli

24 Şub | Çelik Haberler

Uğur Dalbeler: Türk ihracatçılar alternatif pazar arayışında, fiyat yönünden zorlanacaklar

18 Haz | Çelik Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan çelik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

28 Ağu | Çelik Haberler

Ticaret Bakanlığı: Türkiye çelik sektörünü savunmaya devam edeceğiz

13 Ağu | Çelik Haberler

Türk çelik üreticileri Batı Afrika’yla çelik ticaretini artırmayı hedefliyor

01 Ağu | Çelik Haberler

TÇÜD: İç piyasa ticaret sapmalarına ve niteliksiz ürünlere karşı korunmalı

05 Haz | Çelik Haberler

ÇİB: Türk çelik sektörü AB’den muafiyet istiyor

30 Mar | Çelik Haberler

Namık Ekinci: Trump’ın Kanada ve Meksika’ya taviz vermesi durumunda Türkiye oyun dışında kalır

08 Mar | Çelik Haberler