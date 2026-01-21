Tosyalı AB’den Türkiye ve Cezayir’e yönelik çelik ithalat kotalarını kaldırmasını talep ediyor

Basında çıkan haberlere göre İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantıları sırasında Türkiye ekonomisi ve küresel gelişmelere ilişkin açıklamalar yapan Türkiye ve Cezayir'de faaliyet gösteren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, AB’ye Türkiye ve Cezayir gibi sürdürülebilir üretim yapan ülkeler için uygulanan çelik ithalat kotalarının kaldırılmasına yönelik çağrıda bulundu.

Asya’dan özellikle Çin kaynaklı ithalata karşı alınan kota önleminin Türkiye ve Cezayir gibi AB için birincil üretim yapan ülkelere de uygulanmasının hatalı bir karar olduğunu ifade eden Tosyalı, Türkiye’nin düşük emisyonlu çelik ürünleri üretme kapasitesiyle AB’nin ikincil sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi.

AB’nin stratejisine eleştiri

AB’nin çelik ithalatında birçok ülkeye yönelik yeni kotalar ve önlemler uyguladığını ancak bu kararların kendi çelik sektörüne zarar verdiğini savunan Tosyalı, AB’nin kendi çelik sektörünü sürdürülebilir kılmak istiyorsa Türkiye ve Cezayir gibi birincil üreticilerin çelik ürünlerini serbest bırakması gerektiğini belirtti.

Üretim ve ihracat tarafında Türkiye’nin güçlü bir performans sergilediğine dikkat çeken Tosyalı, geçtiğimiz yıl dünya genelinde çelik üretimindeki kısıtlamalara rağmen şirketin üretim ve ihracatta rekor kırdığını belirtti. Bu başarının önümüzdeki dönemde daha da artacağını ve Tosyalı Holding’in dünya sıralamasında üst pozisyonlara yükseleceğini söyledi.

Çin hakimiyeti ve küresel dengesizlik

Tosyalı, Çin’in küresel çelik piyasasında üretimin yaklaşık yarısını oluşturduğunu ve bunun kronik kapasite fazlası, sübvansiyonlu arz bolluğu ve cansız talep gibi faktörlerle birleşerek sektördeki dengesizlikleri derinleştirdiğini söyledi. Sektördeki kapasite fazlasının 2027’de 720 milyon mt’a kadar çıkabileceğini ifade etti.