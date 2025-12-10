 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Haluk...

Haluk Kayabaşı: Paslanmaz çelik ithalatına çift haneli antidamping vergisi bekliyoruz

Çarşamba, 10 Aralık 2025 16:28:26 (GMT+3)   |   İstanbul

CNBC-e’ye konuşan Kibar Holding CEO’Su Haluk Kayabaşı, yerel üretimin korunmasının önemi üzerinde dururken, Çin ve Endonezya çıkışlı paslanmaz çelik ürünlerine yönelik yürütülen antidamping soruşturması kapsamında dampingli ithalata karşı korunma önlemi alınmasını beklediklerini açıkladı. Uzak Doğu’dan yapılan dampingli ithalatın yerel üreticilere ciddi zarar verdiğini vurgulayan Kayabaşı, olası çift haneli antidamping vergisinin iç pazarı koruyacağını ve adil rekabet ortamının yeniden oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

2025 nasıl geçti?

2024’te olduğu gibi 2025 yılının da Türk üreticiler açısından oldukça zor geçtiğini ifade eden Kayabaşı, “Uzak Doğu’dan çok ucuza gelen malların baskısı altındayız. Bu nedenle 2025 rahat geçmedi. Ancak 2026’da enflasyonun gerilemesi ve döviz kurlarının daha makul seviyelere ulaşmasıyla 2026 yılından sonra Türkiye çelik sektörünün raht nefes alacağına inanıyorum,” şeklinde konuştu.

Antidamping beklentisi

POSCO Assan’ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaptığı antidamping soruşturması başvurusu öncesinde kapsamlı ve bilimsel bir çalışma yürüttüklerini, 9 aylık analiz sonucunda dampingli satış tespit ettiklerini belirten Kayabaşı, “Çalışmalarımızda iki haneli düzeyde dampingli fiyatlarla Türkiye’ye giriş olduğunu tespit ettik. Bu nedenle çift haneli bir vergi açıklanmasını bekliyoruz,” ifadelerini kullandı. Olası antidamping vergisinin ek bir maliyet baskısı yaratmayacağını söyleyen Kayabaşı, POSCO Assan’ın verginin yaratacağı rekabet avantajıyla iç piyasadaki talebi yerel üretimle karşılamayı hedeflediğini belirtti. 

Soruşturmaya ilişkin kararın yakın zamanda Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Görüş Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Paslanmaz çelik kullanıcıları: Antidamping soruşturması Türkiye lehine sonuçlanmalı

21 Kas | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye çelik üretimiyle Avrupa’da lider, korumacılık ihracatı zorluyor

24 Eki | Çelik Haberler

PASSAD: Türkiye’de paslanmaz çelik üretimi artırılmalı, ithalata antidamping vergisi getirilmeli

16 Eki | Çelik Haberler

ABD ticaret politikası: Yeni dönem, yeni hamleler

14 Nis | Röportaj

Türk çelik üreticileri vergi kararından memnun

11 Eki | Çelik Haberler

Tayfun İşeri: Bölgeselleşmenin artacağına yönelik endişeler var

28 Kas | Çelik Haberler

Kocaeli PS: Talep zayıf, Türkiye’nin rekabet gücüne yönelik endişeler büyüyor

05 Eki | Çelik Haberler

Veysel Yayan: Türkiye dampingli çeliğe yönelik soruşturma başlatmalı

09 Ara | Çelik Haberler

Bursa PS: Kapasite yatırımları devam ediyor, maliyetler fiyatları belirliyor

14 Haz | Çelik Haberler

Uğur Dalbeler: Hindistan’ın yeni ihracat vergisi Türkiye’nin rekabet şansını yükseltecek

25 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis