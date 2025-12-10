Haluk Kayabaşı: Paslanmaz çelik ithalatına çift haneli antidamping vergisi bekliyoruz

CNBC-e’ye konuşan Kibar Holding CEO’Su Haluk Kayabaşı, yerel üretimin korunmasının önemi üzerinde dururken, Çin ve Endonezya çıkışlı paslanmaz çelik ürünlerine yönelik yürütülen antidamping soruşturması kapsamında dampingli ithalata karşı korunma önlemi alınmasını beklediklerini açıkladı. Uzak Doğu’dan yapılan dampingli ithalatın yerel üreticilere ciddi zarar verdiğini vurgulayan Kayabaşı, olası çift haneli antidamping vergisinin iç pazarı koruyacağını ve adil rekabet ortamının yeniden oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

2025 nasıl geçti?

2024’te olduğu gibi 2025 yılının da Türk üreticiler açısından oldukça zor geçtiğini ifade eden Kayabaşı, “Uzak Doğu’dan çok ucuza gelen malların baskısı altındayız. Bu nedenle 2025 rahat geçmedi. Ancak 2026’da enflasyonun gerilemesi ve döviz kurlarının daha makul seviyelere ulaşmasıyla 2026 yılından sonra Türkiye çelik sektörünün raht nefes alacağına inanıyorum,” şeklinde konuştu.

Antidamping beklentisi

POSCO Assan’ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaptığı antidamping soruşturması başvurusu öncesinde kapsamlı ve bilimsel bir çalışma yürüttüklerini, 9 aylık analiz sonucunda dampingli satış tespit ettiklerini belirten Kayabaşı, “Çalışmalarımızda iki haneli düzeyde dampingli fiyatlarla Türkiye’ye giriş olduğunu tespit ettik. Bu nedenle çift haneli bir vergi açıklanmasını bekliyoruz,” ifadelerini kullandı. Olası antidamping vergisinin ek bir maliyet baskısı yaratmayacağını söyleyen Kayabaşı, POSCO Assan’ın verginin yaratacağı rekabet avantajıyla iç piyasadaki talebi yerel üretimle karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Soruşturmaya ilişkin kararın yakın zamanda Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.