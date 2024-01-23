Veysel Yayan: Türkiye çelik üretiminde Avrupa lideri olmayı hedefliyor

Salı, 23 Ocak 2024 14:47:13 (GMT+3) | İstanbul

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi Başkanı Veysel Yayan Türkiye çelik sektörünün durumunu ve karşılaştığı sıkıntıları değerlendirdi.

Türkiye’nin çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde 30,5 milyon mt olarak kaydedildiğini bildiren Yayan, söz konusu rakamın yıl sonunda 2022 yılına kıyasla %4,8 düşüşle yaklaşık 33,5 milyon mt’a ulaşacağını belirtti. Kaydedilecek bu düşüşte özellikle enerji fiyatlarındaki olağanüstü artışlarla azalan rekabet gücünün ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında gerçekleşen depremin etkili olduğunu ifade eden Yayan, yeni tesislerin devreye alındığını ve enerji fiyatlarının makul seviyelere indiğini söyledi.

Buna ek olarak filmaşin ithalatına getirilen koruma önleminin hem ülkedeki kapasitelerin tam olarak kullanılması hem de ihracat şansının artırılmasını sağlayabileceğini düşünen Meclis Başkanı, bunun da yalnızca cari işlem dengesi açığının kapatılmasına değil, aynı zamanda Türkiye'de katma değer oluşturulmasına ve ilave istihdam sağlanmasına da katkıda bulunacağını ifade etti. 2024 yılında atılacak adımların 2025 yılında daha da güçlenmesiyle Türkiye çelik sektörünün yeniden Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi pozisyonunu yakalayabileceğini uman Yayan, uzun vadeli hedefin ise Güney Kore’yi yakalayarak dünya çelik üretiminde 6. sıraya yerleşmek olduğunu belirtti.