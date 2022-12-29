Veysel Yayan: Türkiye çelik sektörü 2022 yılını üretimde %13’ün üzerinde düşüşle kapatacak

Perşembe, 29 Aralık 2022 17:00:50 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, çelik sektörüne ilişkin yılsonu değerlendirmelerini ve beklentilerini paylaştı.

2021 yılında Türkiye çelik üretiminde kaydedilen %13’lük artışın ardından 2022 yılına büyük ümitlerle girdiklerini söyleyen Yayan, “Bu yıl çelik üretiminde %10’un üzerinde bir büyüme beklentimiz olmaması için hiçbir sebebimiz yoktu,” dedi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği Şubat ayında kadar tüketimin canlı, üretim kapasitelerinin yeterli ve piyasa şartlarının olumlu olduğunu hatırlatan Yayan, şartların değiştiğini ve savaşın ne zaman biteceğine dair bir beklenti dile getirmenin zor olduğunu ifade etti.

Kasım ayında 20 ülke arasında %30’un üzerindeki düşüşle üretiminde en çok daralma kaydedilen ülkenin Türkiye olduğunu bildiren TÇÜD genel sekreteri, yılın ilk 11 ayında Türkiye’nin çelik üretiminin %12,3 azaldığını belirtti. Türkiye çelik sektörünün 2022 yılını üretimde %13’ün üzerindeki bir düşüşle kapatmasını bekleyen Yayan, dünya çelik üretiminin %3’ün altında düşüş göstereceğini tahmin ettiğini ifade etti. Veysel Yayan, söz konusu üretim düşüşünün başlıca sebeplerinin talebin daralması ve ülkedeki yüksek enerji maliyetleri nedeniyle çelik sektörünün rekabet gücünün azalması olduğunu, Türkiye’nin yüksek maliyetler nedeniyle Rusya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerle rekabet edemediğini belirtti.