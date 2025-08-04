Vestas ve Nippon Steel rüzgâr enerjisi tedarik zincirini güçlendirmek için iş birliği yapıyor

Danimarka merkezli rüzgâr türbini üreticisi Vestas, Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation ile Japonya ve küresel pazarlarda rüzgâr enerjisi projelerini ilerletmek ve daha güçlü bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu stratejik ortaklık, sürdürülebilirlik, yerel katma değer geliştirme ve dirençli tedarik uygulamaları konularında ortak bir taahhüdü yansıtıyor.

Yerel ve küresel tedarik fırsatları odak noktası olacak

İş birliği kapsamında özellikle Nippon Steel’in East Nippon Works (Kimitsu) ve Kyushu Works (Oita) tesislerinden kule çeliği tedarikine yönelik fırsatlar değerlendirilecek. Söz konusu çeliklerin yalnızca Japonya’da değil, Avrupa ve Asya’daki rüzgâr enerjisi projelerinde de kullanılacağı öngörülüyor.

Bununla birlikte şirketler, yeşil çelik ve TMCP (termomekanik kontrollü işlem) çeliği alanlarında potansiyel iş birliklerini de inceleyecek. Bu girişim, yenilenebilir enerji altyapısında düşük karbonlu malzemelere yönelik artan küresel talep doğrultusunda sürdürülebilir üretim anlayışıyla örtüşüyor.

Öte yandan Vestas, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) ile yeni bir çalışma grubu kurdu. Vestas Asya Pasifik Başkanı Purvin Patel, söz konusu iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Bu girişim, METI ve Vestas arasındaki enerji güvenliği ve sürdürülebilir bir gelecek konularındaki ortak hedeflere dayanan iş birliğini daha da güçlendiriyor,” dedi. Vestas ve METI, bu çalışma grubu aracılığıyla Japonya’da kara ve deniz üstü rüzgâr projelerinin istikrarlı ve büyük ölçekli bir şekilde devreye alınmasını sağlamayı ve hem yerel hem de küresel tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefliyor.