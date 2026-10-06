Tenova ve GE Vernova, Nippon Steel'e dünyanın en güçlü elektrik ark ocağını tedarik edecek

İtalya merkezli çelik üretim teknolojileri tedarikçisi Tenova, Japon çelik üreticisi Nippon Steel'in Kyushu tesislerinin Yawata bölgesine Consteel elektrik ark ocağı tedarik edeceğini açıkladı. Bununla birlikte küresel enerji teknolojileri şirketi GE Vernova ise ocağın Direct Feed güç sistemini sağlayacak.

Döküm başına 340 mt kapasiteyle yüksek kaliteli çelik üretimi desteklenecek

Tenova'ya göre döküm başına 340 mt kapasiteye sahip olacak ocak, kurulumunun ardından dünyanın en güçlü elektrik ark ocağı haline gelecek ve yüksek kaliteli çelik üretimi için gerekli olan birincil hammaddelerin yüksek oranlarda kullanılmasına olanak sağlayacak. GE Vernova'nın Direct Feed sistemi ise tesisin zorlu işletme gereksinimlerini karşılamak üzere yüksek istikrara sahip bir güç kaynağı sunarken, çelik üretim operasyonlarının verimliliğine ve güvenilirliğine katkıda bulunacak.

Proje, yüksek fırından elektrik ark ocağına geçişi destekliyor

Yatırım, Nippon Steel'in 2050 yılına kadar karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında yüksek fırından elektrik ark ocağıyla çelik üretimine geçişinin bir parçasını oluştururken, Japonya'nın Yeşil Dönüşümü Teşvik Yasası ile de uyum sağlıyor.